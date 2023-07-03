Карлос Алькарас — Жереми Шарди: первая ракетка мира вынудит француза завершить карьеру
4 июля в борьбу на Уимблдоне вступит первая ракетка мира Карлос Алькарас. Его соперником в стартовом раунде турнира станет завершающий карьеру француз Жереми Шарди. Игра начнется не ранее 15.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу не встречались.
Алькарас — безоговорочный фаворит игры, по мнению букмекерской компании Olimpbet. Его победа оценена коэффициентом 1.01, что не менее 99% вероятности исхода. А успех Шарди предложен за 18.75 (1%).
Тотал больше 27.5 гейма предложен за 1.77, ТМ 27.5 — за 2.06. Четыре последних матча в этом году француз проиграл почти без борьбы.
На триумф Жереми с форой (+9.5) гейма можно поставить за 1.82, выигрыш Алькараса с гандикапом в десять и более гейма оценен в 2.00.
Ставка в 1000 рублей на разгромную победу испанца удвоит сумму и принесет 2000 рублей.
Эксперты убеждены, что Карлос закроет соперника в трех сетах за 1.22.
Они даже не верят, что француз дотянет до тай-брейка хотя бы один сет. 13-й гейм в матче можно взять за 3.01, его отсутствие — за 1.35.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Жереми Шарди
Алькарас после обидного поражения от Джоковича в полуфинале «Ролан Гаррос», которое он потерпел из-за судорог, готовился к Уимблдону в эконом-режиме. Испанец провел всего один турнир в Queen's Club, но показал очень высокий уровень игры — забрал титул, проиграв в пяти матчах всего один сет. Неудивительно, что вернувшийся на вершину рейтинга Карлос благодаря этому успеху повысил свои шансы на выигрыш Уимблдона и стал вторым фаворитом после Новака.
Для первого раунда испанцу попался идеальный соперник — 38-летний Шарди, который проводит последний турнир в карьере. Француз не провел ни одного матча в 2022-м, а в этом сезоне проиграл четыре из пяти встреч. В том числе не составил конкуренцию Макдональду в Лондоне.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-9.5) гейма за 2.00.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -