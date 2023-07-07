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Дарья Касаткина — Виктория Азаренко: бодрая форма россиянки позволит ей пробиться в четвертый круг

Прогноз на матч Уимблдона Дарья Касаткина — Виктория Азаренко 7 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

7 июля на Уимблдоне первая ракетка России Дарья Касаткина сразится со вторым номером Белоруссии — Викторией Азаренко. Встреча начнется не ранее 16.15 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 3:0 в пользу белорусской теннисистки.

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При этом Касаткина идет очень серьезным фаворитом предстоящей игры. На ее победу в букмекерской компании Olimpbet можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Азаренко доступен за 2.54 (35%).

Ставка в 1000 рублей на викторию Виктории в случае ее выхода в четвертый круг принесет выплату в 2540 рублей.

При этом эксперты полагают, что Касаткина не просто победит, а, вероятно, сделает это в двух сетах. На счет 2:0 котировка — 2.20.

На то, что Азаренко возьмет хотя бы одну партию, предложено поставить за 1.63.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.93, ТМ 21.5 — в 1.89. При этом в двух первых матчах Дарья отдала соперницам всего семь геймов.

Кстати, ее победу с форой (-2.5) гейма можно взять за 1.76. Если же видите победителем Азаренко, подстрахуйте ее с (+2.5) за 2.08.

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Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Виктория Азаренко

Касаткина удивляет: после мощного выступления в Истбурне (проиграла в финале Киз) она уверенно прошла два круга на Уимблдоне. Да, соперницы — Долхайд и Беррейдж — были не выдающегося уровня, но то, как легко Дарья с ними справилась, вызывает восхищение и надежду на длительное пребывание на турнире.

Да, личные встречи с Азаренко у россиянки не клеились: два поражения и снятие с третьего матча. Однако девушки ни разу не бились на траве, а на этом покрытии чувствуется, что Касаткина может не просто составить конкуренцию, но и достаточно быстро расправиться с белоруской.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейма за 1.92.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Виктория Азаренко
Дарья Касаткина
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