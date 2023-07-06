Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 01:35

Даниил Медведев — Адриан Маннарино: у первой ракетки России снова возникнут проблемы с колючим французом

Прогноз на матч Уимблдона Даниил Медведев — Адриан Маннарино 6 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

6 июля первая ракетка России Даниил Медведев поборется за попадание в третий круг Уимблдона. Его соперником будет недавний обидчик, француз Адриан Маннарино. Если не вмешается погода, встреча начнется четвертым запуском на корте №2 не ранее 18.00 по московскому времени. Счет личного противостояния — 4:2 в пользу Маннарино.

Андрей Рублев. Андрей Рублев — Аслан Карацев: ждем перестрелку эйсами от второй и четвертой ракеток России

При этом француз идет жутким аутсайдером предстоящего матча. На его победу букмекерская компания Olimpbet выставила крупный коэффициент 4.73, что приблизительно 16% вероятности исхода. Успех Медведева доступен за 1.19 (84%).

Ставка в 1000 рублей на теннисиста из Франции в случае его превосходства принесет выплату в 4730 рублей.

Триумф Маннарино с форой (+5.5) гейма можно оформить за 1.85 — 15 июня Адриан остановил Медведева в Хертогенбосе. Но если сердце подсказывает поставить на Даниила с гандикапом (-5.5) — пожалуйста, котировка — 1.96.

Тотал больше 36.5 гейма идет за 1.88, ТМ 36.5 — за 1.93. Единственный очных матч теннисистов на «Шлеме» состоялся в 2018-м — здесь же на Уимблдоне Маннарино победил в пяти сетах.

Кстати, его успех хотя бы в двух партиях предложено оформить за 2.70.

В линии также присутствуют комбинированные варианты для ставки: к примеру, П1 и тотал больше 37.5 за 2.43.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино

В первом круге Медведев прошел мало кому известного британца Фери, занимающего 391-ю строчку в рейтинге. При этом эту победу нельзя назвать простой: соперник неплохо для своего уровня играл на подаче и дважды брейканул Даниила, выиграв в общей сложности 12 геймов — тревожный для россиянина показатель.

Во втором круге первой ракетке России предстоит сыграть с Маннарино, который разобрал на запчасти Александра Шевченко — 6:3, 6:3, 6:2. Француз — один из самых неприятных игроков на траве со своеобразной техникой. Свой высокий уровень он подтвердил три недели назад в Хертогенбосе, где нанес Медведеву четвертое поражение в шести матчах. Трижды Андриан обыгрывал Даниила именно на траве.

Ждать, что россиянин закроет противника в трех сетах очень опрометчиво, а тут еще и коэффициент на победу Маннарино хотя бы в одной партии очень приятный. Точно надо заигрывать.

Рекомендуемая ставка: Маннарино выиграет хотя бы один сет за 1.62.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Адриан Маннарино
Даниил Медведев
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости