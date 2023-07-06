6 июля первая ракетка России Даниил Медведев поборется за попадание в третий круг Уимблдона. Его соперником будет недавний обидчик, француз Адриан Маннарино. Если не вмешается погода, встреча начнется четвертым запуском на корте №2 не ранее 18.00 по московскому времени. Счет личного противостояния — 4:2 в пользу Маннарино.

При этом француз идет жутким аутсайдером предстоящего матча. На его победу букмекерская компания Olimpbet выставила крупный коэффициент 4.73, что приблизительно 16% вероятности исхода. Успех Медведева доступен за 1.19 (84%).

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Триумф Маннарино с форой (+5.5) гейма можно оформить за 1.85 — 15 июня Адриан остановил Медведева в Хертогенбосе. Но если сердце подсказывает поставить на Даниила с гандикапом (-5.5) — пожалуйста, котировка — 1.96.

Тотал больше 36.5 гейма идет за 1.88, ТМ 36.5 — за 1.93. Единственный очных матч теннисистов на «Шлеме» состоялся в 2018-м — здесь же на Уимблдоне Маннарино победил в пяти сетах.

Кстати, его успех хотя бы в двух партиях предложено оформить за 2.70.

В линии также присутствуют комбинированные варианты для ставки: к примеру, П1 и тотал больше 37.5 за 2.43.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Адриан Маннарино

В первом круге Медведев прошел мало кому известного британца Фери, занимающего 391-ю строчку в рейтинге. При этом эту победу нельзя назвать простой: соперник неплохо для своего уровня играл на подаче и дважды брейканул Даниила, выиграв в общей сложности 12 геймов — тревожный для россиянина показатель.

Во втором круге первой ракетке России предстоит сыграть с Маннарино, который разобрал на запчасти Александра Шевченко — 6:3, 6:3, 6:2. Француз — один из самых неприятных игроков на траве со своеобразной техникой. Свой высокий уровень он подтвердил три недели назад в Хертогенбосе, где нанес Медведеву четвертое поражение в шести матчах. Трижды Андриан обыгрывал Даниила именно на траве.

Ждать, что россиянин закроет противника в трех сетах очень опрометчиво, а тут еще и коэффициент на победу Маннарино хотя бы в одной партии очень приятный. Точно надо заигрывать.

Рекомендуемая ставка: Маннарино выиграет хотя бы один сет за 1.62.

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