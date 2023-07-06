Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года
6 июля вторая ракетка России Вероника Кудерметова сразится с чешкой Маркетой Вондроушовой за выход в третий круг Уимблдона. Матч начнется не ранее 13.00 по московскому времени. В прямом эфире на территории РФ он показан не будет. Счет личных встреч — 2:1 в пользу россиянки.
Ее же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей игры. На выход Кудерметовой в третий раунд можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность исхода — примерно 58%. Успех Вондроушовой доступен за 2.17 (42%).
Ставка в 1000 рублей на теннисистку из Чехии в случае ее выигрыша принесет выплату в 2170 рублей.
Можете подстраховать Маркету с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 1.97, Ф1(-1.5) — за 1.84.
Тотал больше 21.5 гейма предложен за 1.81, ТМ 21.5 — за 2.01.
Наиболее вероятный результат, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу Кудерметовой за 2.50. Правда, таким образом Вероника чешку никогда не побеждала.
Тай-брейк в одном из сетов оценен в 2.72, его отсутствие — в 1.41.
Прогноз и ставка на матч Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова
Вондроушова хороша на грунте, а вот на траве у нее серьезных результатов нет — умеющей классно укорачивать чешке на этом покрытии не хватает скорости принятия решений. Из-за этого в последних 15 матчах на «зелени» она одержала всего шесть побед.
А вот Кудерметова очень здорово смотрелась на предваряющих Уимблдон турнирах: дошла до финала в Хертогенбосе и до 1/4 в Берлине (снялась со встречи против Александровой). В игре Вероники есть прогресс, осталось не просесть психологически. Если этого не произойдет, чешку россиянка пройдет — не просто так ведь она в конце июня обыгрывала Соболенко.
Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой за 1.70.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -