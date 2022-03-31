1 апреля в регулярном сезоне НХЛ «Миннесота» сыграет дома с «Питтсбургом». Встреча пройдет на арене «Эскел Энерджи» в Сэнт-Поле и начнется в 3.00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно за 2.18 — это примерно 42% вероятности. Успех «Питтсбурга» оценивается котировкой 2.75 (35%), а ничья идет за 3.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Питтсбург» потенциальная выплата составит 2750 рублей.

· Ф1(-1) доступна за 2.44

· Ф2(+1) — за 1.52

Сделать ставку на первый гол «Питтсбурга» можно за 1.98. Аналогичная ставка на «Миннесоту» есть в линии за 1.77.

Шансы «Миннесоты» забить три шайбы или более оцениваются в 2.77. Та же ставка на «Питтсбург» имеется в линии за 2.75.

· Ф1 (-3.5) — 6.40

· ТБ 10.5 — 10.5

· Гол на первой минуте: 10.5