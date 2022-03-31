Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

«Миннесота» — «Питтсбург»: прогноз на матч НХЛ 1 апреля 2022 года

Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Питтсбург» 1 апреля
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов с хоккеистами «Миннесоты».
Фото USA Today Sports

1 апреля в регулярном сезоне НХЛ «Миннесота» сыграет дома с «Питтсбургом». Встреча пройдет на арене «Эскел Энерджи» в Сэнт-Поле и начнется в 3.00.

Даниил Уткин. «Арсенал» — «Ахмат»: Уткин догонит Дзюбу и Смолова по голам?

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно за 2.18 — это примерно 42% вероятности. Успех «Питтсбурга» оценивается котировкой 2.75 (35%), а ничья идет за 3.90 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Питтсбург» потенциальная выплата составит 2750 рублей.

· Ф1(-1) доступна за 2.44

· Ф2(+1) — за 1.52

Сделать ставку на первый гол «Питтсбурга» можно за 1.98. Аналогичная ставка на «Миннесоту» есть в линии за 1.77.

Шансы «Миннесоты» забить три шайбы или более оцениваются в 2.77. Та же ставка на «Питтсбург» имеется в линии за 2.75.

· Ф1 (-3.5) — 6.40

· ТБ 10.5 — 10.5

· Гол на первой минуте: 10.5

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Упражнения, которые могут навредить здоровью
ФИФА заговорила на русском. Как на конгрессе Международной федерации футбола Россию внезапно оставили в покое
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» — «Зенит»: где смотреть матч Единой лиги ВТБ 31 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости