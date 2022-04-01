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Сегодня, 11:15

«Рубин» — «Химки»: прогноз на матч российской премьер-лиги 1 апреля 2022 года

Прогноз на матч российской премьер-лиги «Рубин» — «Химки» 1 апреля
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Сеад Хакшабанович, «Рубин».
Фото Getty Images

1 апреля в рамках 23-го тура российской премьер-лиги сыграют казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Матч пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», начало встречи — в 19.00 мск. В прямом эфире транслировать игру будет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
01 апр, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев с небольшим преимуществом фаворитами матча. На победу «Рубина» можно поставить с коэффициентом 2.65 (37% вероятности), на победу «Химок» коэффициент равен 3.00 (33%), котировка на ничью — 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в этой встрече потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Вероятность, что «Химки» забьют больше двух мячей, оценивается коэффициентом 7.90.

Шансы «Рубина» оформить два гола — выше, чем у соперника. Поставить на этот исход можно за 6.80.

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На то, что в игре будет забито больше трех мячей, букмекер дает котировку 3.50.

Если вы уверены, что в игре отличится только одна команда, поставить на это можно с коэффициентом 1.80.

Аналитики считают наиболее вероятным счет 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Динамо

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Зенит

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Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
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