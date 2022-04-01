1 апреля в рамках 23-го тура российской премьер-лиги сыграют казанский «Рубин» и подмосковные «Химки». Матч пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена», начало встречи — в 19.00 мск. В прямом эфире транслировать игру будет телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев с небольшим преимуществом фаворитами матча. На победу «Рубина» можно поставить с коэффициентом 2.65 (37% вероятности), на победу «Химок» коэффициент равен 3.00 (33%), котировка на ничью — 3.10 (30%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в этой встрече потенциальная выплата составит 3100 рублей.

Вероятность, что «Химки» забьют больше двух мячей, оценивается коэффициентом 7.90.

Шансы «Рубина» оформить два гола — выше, чем у соперника. Поставить на этот исход можно за 6.80.

На то, что в игре будет забито больше трех мячей, букмекер дает котировку 3.50.

Если вы уверены, что в игре отличится только одна команда, поставить на это можно с коэффициентом 1.80.

Аналитики считают наиболее вероятным счет 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.00.