Прогноз и ставки на матч чемпионшипа «Миллуолл» — «Престон»

1 февраля в перенесенной игре 23-го тура Чемпионшипа «Миллуолл» сыграет с «Престоном». Встреча пройдет на лондонском стадионе «Ден» и начнется в 22.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Миллуолл». На успех команды можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Престона» есть в линии за 3.60 (30%).

Ф1(-1) идет за 3.10, а Ф2(+1) — за 1.34.

При ставке в 1000 рублей на победу «Престона» потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ставку «Престон» не проиграет» можно взять за 1.73.

Шансы «Миллуолла» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.90.

Уверены, что «Престон» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 8.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.