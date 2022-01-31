«Миллуолл» — «Престон»: прогноз и ставки на матч чемпионшипа 1 февраля
1 февраля в перенесенной игре 23-го тура Чемпионшипа «Миллуолл» сыграет с «Престоном». Встреча пройдет на лондонском стадионе «Ден» и начнется в 22.45.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Миллуолл». На успех команды можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Престона» есть в линии за 3.60 (30%).
Ф1(-1) идет за 3.10, а Ф2(+1) — за 1.34.
При ставке в 1000 рублей на победу «Престона» потенциальная выплата составит 3600 рублей.
Ставку «Престон» не проиграет» можно взять за 1.73.
Шансы «Миллуолла» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.90.
Уверены, что «Престон» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 8.60.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.
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ТБ 3.5 — 4.30;
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обе забьют: да — 2.10;
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точный счет: 6:1 — 150.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7