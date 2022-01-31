Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Миллуолл» — «Престон»: прогноз и ставки на матч чемпионшипа 1 февраля

Прогноз и ставки на матч чемпионшипа «Миллуолл» — «Престон»
Матвей Леонов
Футболисты «Миллуолла».
Фото Getty Images

1 февраля в перенесенной игре 23-го тура Чемпионшипа «Миллуолл» сыграет с «Престоном». Встреча пройдет на лондонском стадионе «Ден» и начнется в 22.45.

Англия. Чемпионшип. 23-й тур
01 февр, 22:45. The Den (Лондон)
Миллуол
Престон

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Миллуолл». На успех команды можно поставить с котировкой 2.10 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Престона» есть в линии за 3.60 (30%).

Ф1(-1) идет за 3.10, а Ф2(+1) — за 1.34.

При ставке в 1000 рублей на победу «Престона» потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ставку «Престон» не проиграет» можно взять за 1.73.

Шансы «Миллуолла» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 4.90.

 
Футболисты &laquo;Суонси&raquo;. «Суонси» — «Лутон Таун»: результат важнее зрелища, Хамер и Ши будут играть «на ноль»

Уверены, что «Престон» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 8.60.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.

  • ТБ 3.5 — 4.30;

  • обе забьют: да — 2.10;

  • точный счет: 6:1 — 150.

Прогнозы на спорт
ФК Миллуол
ФК Престон Норт Энд
0
Читайте также
Пять иностранцев и пять россиян с допинговой историей на Олимпиаде-2022. За что и сколько они оттрубили?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Суонси» — «Лутон Таун»: прогноз на матч Чемпионшипа 1 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости