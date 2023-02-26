«Милан» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 26 февраля 2023 года
В центральном матче 24-го тура чемпионата Италии встретятся действующий чемпион «Милан» и «Аталанта». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.
Букмекеры считают хозяев фаворитами: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Успех бергамасков доступен за 3.40 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.
Верите в успех хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Стефано Пиоли при благоприятном исходе принесет 2280 рублей.
Команды встречались друг с другом в самом начале сезона: во втором туре чемпионата Италии игра «Милана» и «Аталанты» завершилась ничьей 1:1, причем россонери сравняли счет только на 68-й минуте, а за бергамасков отличился Руслан Малиновский, который вскоре ушел в «Марсель».
Россонери в целом уверенно выступают против «Аталанты»: не проигрывают уже на протяжении четырех матчей серии А, три из которых выиграли. Всего же за последние 10 встреч в чемпионате красно-черные лишь два раза уступили бергамаскам. Поставить на то, что коллектив Джан Пьеро Гасперини хотя бы не проиграет в предстоящем матче, можно за 1.67.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество хозяев:
• ничья 1:1 идет за 6.30;
• победа «Милана» 1:0 — за 7.10;
• успех россонери 2:1 — за 8.60.
Эксперты сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.84. Обратный рынок доступен за 1.96.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2