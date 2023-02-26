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«Милан» — «Аталанта»: где смотреть матч серии А 26 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Аталанта» 26 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Сандро Тонали («Милан»).
Фото Global Look Press

В центральном матче 24-го тура чемпионата Италии встретятся действующий чемпион «Милан» и «Аталанта». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 22.40 мск.

26.02.2023 | Милан — Аталанта

Букмекеры считают хозяев фаворитами: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.28, что составляет примерно 42% вероятности. Успех бергамасков доступен за 3.40 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.

Верите в успех хозяев? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Стефано Пиоли при благоприятном исходе принесет 2280 рублей.

Команды встречались друг с другом в самом начале сезона: во втором туре чемпионата Италии игра «Милана» и «Аталанты» завершилась ничьей 1:1, причем россонери сравняли счет только на 68-й минуте, а за бергамасков отличился Руслан Малиновский, который вскоре ушел в «Марсель».

Россонери в целом уверенно выступают против «Аталанты»: не проигрывают уже на протяжении четырех матчей серии А, три из которых выиграли. Всего же за последние 10 встреч в чемпионате красно-черные лишь два раза уступили бергамаскам. Поставить на то, что коллектив Джан Пьеро Гасперини хотя бы не проиграет в предстоящем матче, можно за 1.67.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.10;

• успех россонери 2:1 — за 8.60.

Игроки &laquo;Милана&raquo; в&nbsp;матче серии А с &laquo;Монцей&raquo;. «Милан» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 26 февраля 2023 года

Эксперты сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.03, ТМ 2.5 — за 1.84.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.84. Обратный рынок доступен за 1.96.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
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 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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