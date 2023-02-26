Прогноз на матч серии А «Милан» — «Аталанта» 26 февраля 2023 года

В центральном матче 24-го тура чемпионата Италии встретятся действующий чемпион «Милан» и «Аталанта». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.28, это около 42% вероятности. Успех бергамасков доступен за 3.40 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3400 рублей.

Команды в этом сезоне встречались во втором туре: матч закончился ничьей 1:1. «Аталанта» не может обыграть «Милан» на протяжении четырех встреч во всех турнирах, три из них закончились успехом россонери. Поставить на то, что бергамаски хотя бы не уступят в предстоящей игре, можно за 1.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.80;

• успех хозяев 2:1 — за 8.50.

Эксперты считают, что матч может получиться ярким: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.90. ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.74, «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Аталанта» 26 февраля 2023 года

Россонери выходят из кризиса: уже прервали серию из восьми матчей без побед во всех турнирах, которую закрыли тремя победами подряд по 1:0. Команда Стефано Пиоли оформила два выигрыша в серии А и стартовала в 1/8 финала ЛЧ с победы над «Тоттенхэмом». «Аталанта» же находится не в лучшем состоянии: команда проиграла три из последних четырех матчей во всех соревнованиях. К тому же статистика личных встреч тоже на стороне хозяев: они выиграли в трех из последних четырех очных встреч, в которых ни разу не уступили.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.62.