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«Милан» — «Аталанта»: прогноз на матч серии А 26 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Аталанта» 26 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Милана» в матче серии А с «Монцей».
Фото Global Look Press

В центральном матче 24-го тура чемпионата Италии встретятся действующий чемпион «Милан» и «Аталанта». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», арбитр Маурицио Мариани даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 24-й тур
26 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Аталанта

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу россонери можно с коэффициентом 2.28, это около 42% вероятности. Успех бергамасков доступен за 3.40 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.

Считаете, что команды не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3400 рублей.

Команды в этом сезоне встречались во втором туре: матч закончился ничьей 1:1. «Аталанта» не может обыграть «Милан» на протяжении четырех встреч во всех турнирах, три из них закончились успехом россонери. Поставить на то, что бергамаски хотя бы не уступят в предстоящей игре, можно за 1.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.50;

• победа «Милана» 1:0 — за 7.80;

• успех хозяев 2:1 — за 8.50.

Эксперты считают, что матч может получиться ярким: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.90. ТМ 2.5 — за 1.96.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.74, «обе забьют — нет» идет за 2.10.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Милан» — «Аталанта» 26 февраля 2023 года

Россонери выходят из кризиса: уже прервали серию из восьми матчей без побед во всех турнирах, которую закрыли тремя победами подряд по 1:0. Команда Стефано Пиоли оформила два выигрыша в серии А и стартовала в 1/8 финала ЛЧ с победы над «Тоттенхэмом». «Аталанта» же находится не в лучшем состоянии: команда проиграла три из последних четырех матчей во всех соревнованиях. К тому же статистика личных встреч тоже на стороне хозяев: они выиграли в трех из последних четырех очных встреч, в которых ни разу не уступили.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.62.

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«Тоттенхэм» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 26 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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