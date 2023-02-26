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«Бавария» — «Унион Берлин»: прогноз на матч бундеслиги 26 февраля 2023 года

Прогноз на матч бундеслиги «Бавария» — «Унион Берлин» 26 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лерой Сане.
Фото Global Look Press

В центральном матче 22-го тура чемпионата Германии занимающая второе место «Бавария» встретится с идущим следом за ней «Унионом». Игра состоится 26 февраля в 19.30 по московскому времени на «Альянц Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции намечен на 19.25 мск. Марко Фриц — главный арбитр встречи.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
26 февр, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Унион Б

Букмекеры считают, что у «Баварии» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.51, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех «Униона» идет за 7.10 (14%), ничья — за 4.50 (20%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 7100 рублей, а чистая прибыль — 6100 рублей.

В первом круге клуб из Берлина сдержал чемпиона (1:1), а всего «Унион» проиграл «Баварии» только два из последних пяти матчей. Вариант Х2 доступен за 2.65.

Мюнхенцы забивают больше всех в бундеслиге — 61 мяч в 21-м туре (2.9 гола за игру). ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче идет за 1.51, ИТБ1 (2.5) — за 2.60.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.93. В четырех из пяти предыдущих очных игр «Бавария» и «Унион» обменивались голами.

В предыдущем туре против гладбахской «Боруссии» «Бавария» осталась в меньшинстве уже на восьмой минуте и проиграла 2:3. Удаление можно оформить за 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Баварии» — за 6.60;

  • 1:0 — за 7.00;

  • 2:1 — за 8.10.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Унион Берлин»

«Бавария» постепенно теряет контроль над ситуацией в чемпионате Германии: после победы дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом» (1:0) мюнхенцы откатились на вторую строчку и уступают «шмелям» три балла. Чтобы достать лидера, нужно обязательно обыграть «Унион», но сделать это будет непросто. Столичная команда после паузы на чемпионат мира провела девять матчей и выиграла семь из них, а еще две свела вничью. Жертвами «Униона» стали крепкие «Лейпциг» (2:1), «Вольфсбург» (2:1) и «Аякс» (3:1).

Команда Урса Фишера забивает в 11 матчах подряд. При этом «Бавария» не страдает надежностью обороны: пропустила три мяча от «Боруссии» М, два — от «Вольфсбурга», по одному от «Айнтрахта», «Лейпцига» и «Кельна». Плюс в предстоящей встрече не сыграет дисквалифицированный Упамекано. Поэтому команды наверняка обменяются голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Пари НН
 - : -
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