«Бавария» — «Унион Берлин»: прогноз на матч бундеслиги 26 февраля 2023 года
В центральном матче 22-го тура чемпионата Германии занимающая второе место «Бавария» встретится с идущим следом за ней «Унионом». Игра состоится 26 февраля в 19.30 по московскому времени на «Альянц Арене». В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Старт трансляции намечен на 19.25 мск. Марко Фриц — главный арбитр встречи.
Букмекеры считают, что у «Баварии» значительно больше шансов на победу. Взять ее можно с коэффициентом 1.51, вероятность такого исхода — примерно 66%. Успех «Униона» идет за 7.10 (14%), ничья — за 4.50 (20%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 7100 рублей, а чистая прибыль — 6100 рублей.
В первом круге клуб из Берлина сдержал чемпиона (1:1), а всего «Унион» проиграл «Баварии» только два из последних пяти матчей. Вариант Х2 доступен за 2.65.
Мюнхенцы забивают больше всех в бундеслиге — 61 мяч в 21-м туре (2.9 гола за игру). ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче идет за 1.51, ИТБ1 (2.5) — за 2.60.
Вариант «обе забьют» предложен за 1.93. В четырех из пяти предыдущих очных игр «Бавария» и «Унион» обменивались голами.
В предыдущем туре против гладбахской «Боруссии» «Бавария» осталась в меньшинстве уже на восьмой минуте и проиграла 2:3. Удаление можно оформить за 5.50.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
-
2:0 в пользу «Баварии» — за 6.60;
-
1:0 — за 7.00;
-
2:1 — за 8.10.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Унион Берлин»
«Бавария» постепенно теряет контроль над ситуацией в чемпионате Германии: после победы дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом» (1:0) мюнхенцы откатились на вторую строчку и уступают «шмелям» три балла. Чтобы достать лидера, нужно обязательно обыграть «Унион», но сделать это будет непросто. Столичная команда после паузы на чемпионат мира провела девять матчей и выиграла семь из них, а еще две свела вничью. Жертвами «Униона» стали крепкие «Лейпциг» (2:1), «Вольфсбург» (2:1) и «Аякс» (3:1).
Команда Урса Фишера забивает в 11 матчах подряд. При этом «Бавария» не страдает надежностью обороны: пропустила три мяча от «Боруссии» М, два — от «Вольфсбурга», по одному от «Айнтрахта», «Лейпцига» и «Кельна». Плюс в предстоящей встрече не сыграет дисквалифицированный Упамекано. Поэтому команды наверняка обменяются голами.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2