«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
6 февраля в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ состоится матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.50 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность такого исхода около 48%. Успех «Краснодара» идет за 3.20 (31%), ничья — за 3.90 (21%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.
На то, что «быки» не проиграют красно-белым, можно поставить за 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.
Кто откроет счет в матче? «Краснодар» — 2.22, «Спартак» — 1.80, никто — 14.5.
На обмен голами котировка — 1.54. В последних пяти очных матчах краснодарцы и москвичи неизменно вскрывали оборону друг друга.
На то, что обе забьют хотя бы в одном тайме, коэффициент внушительнее — 1.86.
Результативную ничью предложено оформить за 4.70, победу одной из команд в один мяч — за 2.34.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.10.
Успех хозяев в матче доступен за 2.16, гостей — за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2