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Сегодня, 19:15

«Краснодар» — «Спартак»: где смотреть матч Зимнего Кубка РПЛ 6 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Спартак» 6 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Александр Селихов.
Фото Global Look Press

6 февраля в Абу-Даби в рамках Зимнего кубка РПЛ состоится матч между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.50 мск.

Товарищеские матчи. Клубы.
06 февр, 20:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Краснодар
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Спартак». На победу красно-белых в основное время можно поставить с коэффициентом 2.10, вероятность такого исхода около 48%. Успех «Краснодара» идет за 3.20 (31%), ничья — за 3.90 (21%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет выплату в 3900 рублей, а чистая прибыль составит 2900 рублей.

На то, что «быки» не проиграют красно-белым, можно поставить за 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

Кто откроет счет в матче? «Краснодар» — 2.22, «Спартак» — 1.80, никто — 14.5.

На обмен голами котировка — 1.54. В последних пяти очных матчах краснодарцы и москвичи неизменно вскрывали оборону друг друга.

На то, что обе забьют хотя бы в одном тайме, коэффициент внушительнее — 1.86.

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Результативную ничью предложено оформить за 4.70, победу одной из команд в один мяч — за 2.34.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.10.

Успех хозяев в матче доступен за 2.16, гостей — за 1.70.

Футбол
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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
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«Верона» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 6 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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