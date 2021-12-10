10 декабря 2021 года в рамках очередного тура регулярного сезона КХЛ «Металлург» примет СКА. Встреча пройдет в Магнитогорске на «Арене-Металлург», начало в 17:00. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Металлурга» в основное время матча можно за 2.34 — это порядка 41% вероятности. Успех СКА оценивается коэффициентом 2.70 (35%), а ничья доступна за 3.90 (24%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 3 900 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.77, а Ф2(0) — за 2.05.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов — например:

· тотал больше 3.5 идет за 1.31, а ТМ 3.5 — за 3.30;

· тотал больше 4.5 идет за 1.67, а ТМ 4.5 — за 2.20;

· тотал больше 5.5 идет за 2.26, а ТМ 5.5 — за 1.60.

Сделать ставку на победу «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.79. Аналогичный исход в пользу СКА идет за 2.03.

Верите, что оба соперника способны отличиться свыше одного раза? В линии БЕТСИТИ вы можете сделать ставку «каждая команда больше 1.5» за 1.82.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 коэффициент 7.20.