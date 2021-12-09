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«Марсель» — «Локомотив»: где смотреть матч Лиги Европы 9 декабря

19:15
«Локомотив» — «Марсель». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Локомотив» — «Марсель». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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9 декабря в 6-м туре Лиги Европы в группе E сыграют «Марсель» и «Локомотив». Встреча пройдет в Марселе на стадионе «Велодром» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

09.12.2021 | Марсель - Локомотив
 
Маркус Гисдоль. «Марсель» — «Локомотив»: Гисдоль не зацепит даже Лигу конференций

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре победит «Марсель». На него можно поставить с котировкой 1.45 — это примерно 67% вероятности. Ничью есть вариант взять за 5.00 (19%). Победа «Локо» идет в линии за 6.90 (14%).

Ф1(-1.5) идет за 2.16, а Ф2(+1.5) — за 1.70.

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 6900.

Ставка «Локо» не проиграет» есть в линии за 2.90.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.75. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 9.50.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.64. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.34.

— ТМ 1.5 — 4.70;
— обе забьют: нет — 2.00;
— точный счет: 3:0 — 9.80.

Лига Европы. Группа E
09 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Локомотив

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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