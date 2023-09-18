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«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист» 18 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Металлург».
Фото Официальный сайт ХК «Металлург» Магнитогорск

18 сентября в одном из стартовых матчей дня КХЛ магнитогорский «Металлург» сразится с екатеринбургским «Автомобилистом». Игра пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime, а также на онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). «Антверпен» с ван Боммелом и Алдервейрелдом впервые за 20 лет вышел в ЛЧ и попал на «Барсу». Что с ним сделают Левандовски и ко?

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что игра с большей долей вероятности закончится победой «Металлурга». Взять успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, что примерно 41% реальности. Ничья идет за 4.00 (22%), триумф «Автомобилиста» — за 2.70 (37%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 1700 рублей (на счет вернутся 2700 рублей).

«Автомобилист» проиграл «Металлургу» в основное время всего один из 11 последних матчей. Вариант Х2 оценен в 1.61.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.85, ТМ 4.5 — за 2.00.

«Металлург» забил в первом периоде в шести последних матчах в КХЛ. На то, что это случится снова, котировка — 1.83.

Считаете, что счет в игре откроют хозяева? Такой вариант предложен за 1.80, на гостей — за 1.89.

Оливье Жиру (&laquo;Милан&raquo;). Тонали возвращается на «Джузеппе Меацца» в составе «Ньюкасла». Жиру, Пулишич и Лофтус-Чик готовы к жаркому приему

Прогноз и ставка на матч «Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»

Команды уже встречались в этом сезоне — в стартовом матче «Автомобилист» оказался сильнее в овертайме, забросив победную шайбу уже на 18-й секунде (3:2). Причем екатеринбуржцы уступали 1:2 за пять минут до конца основного времени, но показали характер.

Несмотря на тот успех, команда под руководством Николая Заварухина занимает пятое место в конференции после семи игр (девять очков), а «Металлург» лидирует в таблице (11). Магнитогорцы выиграли пять встреч подряд (в том числе у ЦСКА, «Динамо» и «Салавата») и лишь в последней вдруг уступили «Ладе». Дома Коробкин, Кошелев и остальные вполне могут взять у «Автомобилиста» реванш, но лучше все же подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.84.

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Хоккей
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Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»: где смотреть матч ла лиги 17 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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