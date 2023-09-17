17 сентября мадридский «Реал» сыграет с коллегами из «Сосьедада». Встреча пятого тура ла лиги пройдет на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток арбитра Сесара Сото Градо прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В букмекерской компании Winline на победу вице-чемпиона Испании можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. «Реал Сосьедад» идет аутсайдером за 5.60 (15%), ничья доступна за 4.10 (24%).

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На ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котировка одинаковая — 1.92. В пяти из шести последних матчей между этими командами был зафиксирован «низ» по голам.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.99, обратный результат — за 1.86.

Гениальный коэффициент 1.99 на 10 и более ударов от ворот в исполнении гостей. На 11 и больше — 2.50.

На то, что тренеры проведут все 10 замен в игре, можно поставить за 2.74. Если считаете, что кто-то не воспользуется всеми пятью шансами освежить состав, заберите ТМ 9.5 за 1.40.

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