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«Милан» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ньюкасл» 19 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Рафаэл Леау («Милан»).
Фото Global Look Press

19 сентября в первом туре Лиги чемпионов сыграют «Милан» и «Ньюкасл». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформе «Okko» начнется с 19.40 мск.

Лига чемпионов. Группа F
19 сент, 19:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Ньюкасл Юнайтед

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшими фаворитами россонери. На успех хозяев предложен коэффициент 2.46, что соответствует 40% вероятности результата. Ничья доступна за 3.60 (26%), а триумф гостей — за 2.80 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 36200 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

«Милан» не победил в четырех из пяти прошлых поединков в ЛЧ. На то, что черно-красные не уступят на этот раз, дали 1.46.

В последнем туре серии А хозяева получили пять пробоин от прямого конкурента — «Интера» (1:5). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

«Ньюкасл» проиграл три из пяти матчей на старте сезона, пропустив семь раз и забив девять мячей. На обмен меткими выстрелами можно поставить за 1.60, обратный рынок оценен в 2.31.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.00.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). «Антверпен» с ван Боммелом и Алдервейрелдом впервые за 20 лет вышел в ЛЧ и попал на «Барсу». Что с ним сделают Левандовски и ко?

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ньюкасл»

Россонери начали сезон с трех побед с общим счетом 8:2, но затем получили пять голов от «Интера» (1:5). В целом команда Стефано Пиоли вынимала мяч из сетки в восьми из 10 недавних поединков, а дома — четырежды подряд. Но при этом в пяти из семи игр на «Сан-Сиро» зафиксировали обмен точными ударами.

«Ньюкасл» пропустил в 12 последних гостевых матчах, при этом забил в семи из девяти недавних выездов. В Лиге чемпионов английский клуб тоже отличился в девяти из 11 прошлых встреч, хотя и не выступал там 20 лет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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«Металлург» Магнитогорск — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 18 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 0 : 0
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 0 : 3
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 0 : 2
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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