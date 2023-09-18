«Милан» — «Ньюкасл»: прогноз на матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года
19 сентября в первом туре Лиги чемпионов сыграют «Милан» и «Ньюкасл». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформе «Okko» начнется с 19.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшими фаворитами россонери. На успех хозяев предложен коэффициент 2.46, что соответствует 40% вероятности результата. Ничья доступна за 3.60 (26%), а триумф гостей — за 2.80 (34%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 36200 рублей, если команды не выявят сильнейшего.
«Милан» не победил в четырех из пяти прошлых поединков в ЛЧ. На то, что черно-красные не уступят на этот раз, дали 1.46.
В последнем туре серии А хозяева получили пять пробоин от прямого конкурента — «Интера» (1:5). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.
«Ньюкасл» проиграл три из пяти матчей на старте сезона, пропустив семь раз и забив девять мячей. На обмен меткими выстрелами можно поставить за 1.60, обратный рынок оценен в 2.31.
Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.00.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ньюкасл»
Россонери начали сезон с трех побед с общим счетом 8:2, но затем получили пять голов от «Интера» (1:5). В целом команда Стефано Пиоли вынимала мяч из сетки в восьми из 10 недавних поединков, а дома — четырежды подряд. Но при этом в пяти из семи игр на «Сан-Сиро» зафиксировали обмен точными ударами.
«Ньюкасл» пропустил в 12 последних гостевых матчах, при этом забил в семи из девяти недавних выездов. В Лиге чемпионов английский клуб тоже отличился в девяти из 11 прошлых встреч, хотя и не выступал там 20 лет.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|0 : 0
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 3
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|0 : 2
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1