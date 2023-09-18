19 сентября в первом туре Лиги чемпионов сыграют «Милан» и «Ньюкасл». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформе «Okko» начнется с 19.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают небольшими фаворитами россонери. На успех хозяев предложен коэффициент 2.46, что соответствует 40% вероятности результата. Ничья доступна за 3.60 (26%), а триумф гостей — за 2.80 (34%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 36200 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

«Милан» не победил в четырех из пяти прошлых поединков в ЛЧ. На то, что черно-красные не уступят на этот раз, дали 1.46.

В последнем туре серии А хозяева получили пять пробоин от прямого конкурента — «Интера» (1:5). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.13.

«Ньюкасл» проиграл три из пяти матчей на старте сезона, пропустив семь раз и забив девять мячей. На обмен меткими выстрелами можно поставить за 1.60, обратный рынок оценен в 2.31.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На него доступна котировка 6.00.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Ньюкасл»

Россонери начали сезон с трех побед с общим счетом 8:2, но затем получили пять голов от «Интера» (1:5). В целом команда Стефано Пиоли вынимала мяч из сетки в восьми из 10 недавних поединков, а дома — четырежды подряд. Но при этом в пяти из семи игр на «Сан-Сиро» зафиксировали обмен точными ударами.

«Ньюкасл» пропустил в 12 последних гостевых матчах, при этом забил в семи из девяти недавних выездов. В Лиге чемпионов английский клуб тоже отличился в девяти из 11 прошлых встреч, хотя и не выступал там 20 лет.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.60.

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