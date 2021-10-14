«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 14 октября
14 октября пройдет очередной матч КХЛ. «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Встреча начнется в 17.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ». «СЭ» подготовил для вас прогноз на эту игру. Время сделать правильную ставку.
Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом грядущей встречи. Победу команды можно взять с коэффициентом 2.20 — это примерно 42% вероятности. Ничья в этой игре есть за 3.60 (26%). Успех казанцев идет с котировкой 3.10 (32%).
Ставка «Ак Барс» не проиграет» есть в линии за 1.68.
Если вы поставите 1000 рублей на победу «Ак Барса», то в случае успеха команды сможете выиграть 3100 рублей. Чистая прибыль составит 2100 рублей.
Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Металлург». На этот исход можно поставить за 1.74.
Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.78. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.08.
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