14 октября пройдет очередной матч КХЛ. «Металлург» сыграет с «Ак Барсом» на «Арене Металлург» в Магнитогорске. Встреча начнется в 17.00. Трансляцию покажет «Матч ТВ». «СЭ» подготовил для вас прогноз на эту игру. Время сделать правильную ставку.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Металлург» фаворитом грядущей встречи. Победу команды можно взять с коэффициентом 2.20 — это примерно 42% вероятности. Ничья в этой игре есть за 3.60 (26%). Успех казанцев идет с котировкой 3.10 (32%).

Ставка «Ак Барс» не проиграет» есть в линии за 1.68.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Ак Барса», то в случае успеха команды сможете выиграть 3100 рублей. Чистая прибыль составит 2100 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Металлург». На этот исход можно поставить за 1.74.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.78. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.08.