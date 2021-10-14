14 октября «Металлург» примет «Ак Барс» в очередном туре КХЛ. Матч состоится в Магнитогорске на стадионе «Арена Металлург», начало — в 17.30. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

В этом сезоне визави всерьез настроены на борьбу за Кубок Гагарина. «Металлург» выиграл 13 матчей подряд — 12 в основное время, а один в овертайме. Всего магнитогорская команда набрала 30 очков в 16 встречах.

«Ак Барс» добыл 25 баллов за 18 матчей регулярного первенства КХЛ.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно за 2.20 — это порядка 43% вероятности. Успех «Ак Барса» оценивается коэффициентом 3.10 (31%), а ничья — 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Металлург» можно выиграть 2200 рублей в случае победы клуба из Магнитогорска.

Ф1(0) идет за 1.63, а Ф2(0) — за 2.33.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.78, а тотал меньше 4.5 — за 2.08.

Поставить на победу «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.67. Аналогичный исход в пользу «Ак Барса» доступен за 2.25.