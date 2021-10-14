14 октября в очередном туре КХЛ «Спартак» навестит минское «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Минск-Арена», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL.

Минский клуб добыл 23 очка в 16 стартовых турах. К отчетной встрече «Динамо» подходит на серии из семи побед — четыре в основное время и три в овертайме.

«Спартак» идет на серии из трех поражений. Москвичи провели 17 встреч в текущем сезоне и набрали всего 16 очков.

Аналитики БЕТСИТИ считают минский клуб фаворитом встречи. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время можно за 2.48 — это около 38% вероятности. Триумф «Спартака» идет за 2.65 (36%), ничья доступна с коэффициентом 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3700 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.86, а Ф2(0) — за 1.98.

Поставить на тотал шайб больше 5.5 можно за 2.26, а на тотал меньше 5.5 — за 1.67.

Победа «Динамо» с учетом ОТ и буллитов идет за 1.87. Такой же исход в сторону «Спартака» доступен с котировкой 1.98.