ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч Кубка России 19 октября 2022 года
19 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России ЦСКА сойдется в московском дерби с «Торпедо». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени на «ВЭБ Арене», обслужит ее арбитр из Москвы Антон Фролов. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 20.00 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА однозначным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (17%), успех «Торпедо» — за 9.80 (9%).
При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае положительного результата выплата составит 9800 рублей.
Недавний матч команд завершился в пользу автозаводцев. Вариант «Торпедо» не проиграет" оценен коэффициентом 3.50.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.
Случится ли обмен голами? Эксперты так не считают, поэтому дают на «обе забьют» котировку 2.03, на обратный исход — 1.79.
В первую очередь мала вера в результативный удар «Торпедо» — его предложено оформить за 1.82. В голе ЦСКА сомнений нет — 1.07.
Пенальти идет за 2.40, удаление — за 3.60.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу ЦСКА за 6.20.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»
ЦСКА проиграл последний очный матч, но упустил уйму отличных моментов для взятия ворот. Примерно то же самое было в первом туре Кубка, но тогда армейцам удалось при неважной реализации запихнуть два мяча. Вряд ли «Торпедо» сдержит соперника в третий раз — хозяева должны быть беспощадны и точны.
В то же время черно-белые с 28 августа, когда проиграли 1:4 «Краснодару», не уступают крупно. Да и вообще матчи с их участием нельзя назвать яркими — обычно забивается от одного до трех мячей. Поэтому в дополнение к ставке на победу ЦСКА стоит взять ТМ 3.5.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1