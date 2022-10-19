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ЦСКА — «Торпедо»: прогноз на матч Кубка России 19 октября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Торпедо» 19 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Федор Чалов.
Фото Global Look Press

19 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России ЦСКА сойдется в московском дерби с «Торпедо». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени на «ВЭБ Арене», обслужит ее арбитр из Москвы Антон Фролов. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 20.00 мск.

Кубок России. Группа D
19 окт, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Торпедо М

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают ЦСКА однозначным фаворитом встречи. На победу армейцев в основное время выставлен коэффициент 1.34, это приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (17%), успех «Торпедо» — за 9.80 (9%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае положительного результата выплата составит 9800 рублей.

Недавний матч команд завершился в пользу автозаводцев. Вариант «Торпедо» не проиграет" оценен коэффициентом 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.27.

Случится ли обмен голами? Эксперты так не считают, поэтому дают на «обе забьют» котировку 2.03, на обратный исход — 1.79.

В первую очередь мала вера в результативный удар «Торпедо» — его предложено оформить за 1.82. В голе ЦСКА сомнений нет — 1.07.

Пенальти идет за 2.40, удаление — за 3.60.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу ЦСКА за 6.20.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Торпедо»

ЦСКА проиграл последний очный матч, но упустил уйму отличных моментов для взятия ворот. Примерно то же самое было в первом туре Кубка, но тогда армейцам удалось при неважной реализации запихнуть два мяча. Вряд ли «Торпедо» сдержит соперника в третий раз — хозяева должны быть беспощадны и точны.

В то же время черно-белые с 28 августа, когда проиграли 1:4 «Краснодару», не уступают крупно. Да и вообще матчи с их участием нельзя назвать яркими — обычно забивается от одного до трех мячей. Поэтому в дополнение к ставке на победу ЦСКА стоит взять ТМ 3.5.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 3.5 за 2.05.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
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Зенит

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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