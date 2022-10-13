«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года
13 октября в четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет кипрскую «Омонию». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», обслужит ее арбитр из Франции Жером Брисар. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт — в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «МЮ» не испытает проблем в предстоящей игре. На победу манкунианцев можно поставить за 1.11, это примерно 90% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 11.0 (8%), успех «Омонии» — за громадные 30.0 (2%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выигрыш в 11 000 рублей.
Вариант «гости не проиграют» идет за 7.40. В первом матче киприоты дали суровый отпор топ-клубу, но все же проиграли 2:3.
Эксперты считают, что команды наверняка забьют три мяча и более: ТБ 2.5 оценен в 1.33, ТБ 3.5 — 1.81.
Случится ли обмен голами? Исход «обе забьют» доступен за 2.24, «обе забьют — нет» — за 1.65.
Пенальти оценен в 2.50, удаление — в 5.50.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония»
«Манчестер Юнайтед» довольно небрежно играл в обороне в сентябре и начале октября — манкунианцы пропустили 11 мячей в шести встречах и лишь раз отыграли на ноль. От «Омонии» в матче третьего тура команда тен Хага пропустила дважды.
Сами киприоты довольно результативно играют в гостях — не забили в трех из 10 последних встреч. В этом матче напрашивается гол аутсайдера за внушительные 2.24.
Рекомендуемая ставка: «Омония» забьет за 2.24.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1