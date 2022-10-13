13 октября в четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет кипрскую «Омонию». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», обслужит ее арбитр из Франции Жером Брисар. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт — в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «МЮ» не испытает проблем в предстоящей игре. На победу манкунианцев можно поставить за 1.11, это примерно 90% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 11.0 (8%), успех «Омонии» — за громадные 30.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выигрыш в 11 000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за 7.40. В первом матче киприоты дали суровый отпор топ-клубу, но все же проиграли 2:3.

Эксперты считают, что команды наверняка забьют три мяча и более: ТБ 2.5 оценен в 1.33, ТБ 3.5 — 1.81.

Случится ли обмен голами? Исход «обе забьют» доступен за 2.24, «обе забьют — нет» — за 1.65.

Пенальти оценен в 2.50, удаление — в 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония»

«Манчестер Юнайтед» довольно небрежно играл в обороне в сентябре и начале октября — манкунианцы пропустили 11 мячей в шести встречах и лишь раз отыграли на ноль. От «Омонии» в матче третьего тура команда тен Хага пропустила дважды.

Сами киприоты довольно результативно играют в гостях — не забили в трех из 10 последних встреч. В этом матче напрашивается гол аутсайдера за внушительные 2.24.

Рекомендуемая ставка: «Омония» забьет за 2.24.