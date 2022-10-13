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«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Омония» 13 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press

13 октября в четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет кипрскую «Омонию». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», обслужит ее арбитр из Франции Жером Брисар. Посмотреть матч в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1», старт — в 21.45 мск.

Лига Европы. Группа E
13 окт, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Омония

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «МЮ» не испытает проблем в предстоящей игре. На победу манкунианцев можно поставить за 1.11, это примерно 90% вероятности исхода. Ничья доступна за крупные 11.0 (8%), успех «Омонии» — за громадные 30.0 (2%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае его осуществления принесет выигрыш в 11 000 рублей.

Вариант «гости не проиграют» идет за 7.40. В первом матче киприоты дали суровый отпор топ-клубу, но все же проиграли 2:3.

Эксперты считают, что команды наверняка забьют три мяча и более: ТБ 2.5 оценен в 1.33, ТБ 3.5 — 1.81.

Случится ли обмен голами? Исход «обе забьют» доступен за 2.24, «обе забьют — нет» — за 1.65.

Пенальти оценен в 2.50, удаление — в 5.50.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 4:0 в пользу «МЮ» — 4.70;
  • 3:0 — 6.10;
  • 2:0 — 6.60.
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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Омония»

«Манчестер Юнайтед» довольно небрежно играл в обороне в сентябре и начале октября — манкунианцы пропустили 11 мячей в шести встречах и лишь раз отыграли на ноль. От «Омонии» в матче третьего тура команда тен Хага пропустила дважды.

Сами киприоты довольно результативно играют в гостях — не забили в трех из 10 последних встреч. В этом матче напрашивается гол аутсайдера за внушительные 2.24.

Рекомендуемая ставка: «Омония» забьет за 2.24.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Омония
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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