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«Буде-Глимт» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Буде-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Арсенал».
Фото Global Look Press

13 октября «Арсенал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с норвежским «Буде-Глимт». Команды встретятся на стадионе «Аспмюра», матч начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. Группа A
13 окт, 19:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Арсенал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 66%. Неделю назад «канониры» разгромили соперника (3:0). Успех «Буде-Глимт» можно взять за 6.60 (15%), ничья доступна с котировкой 4.80 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 4800 рублей.

В этом сезоне «Буде» проиграл дома всего один матч («Мольде» в 21-м туре чемпионата). Взять вариант 1Х можно за 2.70.

Тотал больше 2.5 мяча, как в первом матче, доступен за скромные 1.56, ТМ 2.5 — за 2.50.

Обмен голами идет за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу гостей за 7.90.

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Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Арсенал»

«Арсенал» мощнейше начал новый сезон: лидирует и в АПЛ, и в Лиге Европы. В еврокубке канониры вообще не теряли очков и забили пять мячей за два матча. А вот «Буде» пропустил уже пять голов — хуже показатель в квартете только у «Цюриха».

Но это не важно, потому что все знают, как отчаянно играют скандинавы дома и как часто побеждают. Правда, в этот раз шансы на успех малы, так как соперник очень силен и воодушевлен. А вот забить и оформить вместе с командой Артеты «верх» по голам вполне реально.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.02.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Буде-Глимт
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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