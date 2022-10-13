13 октября «Арсенал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с норвежским «Буде-Глимт». Команды встретятся на стадионе «Аспмюра», матч начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 66%. Неделю назад «канониры» разгромили соперника (3:0). Успех «Буде-Глимт» можно взять за 6.60 (15%), ничья доступна с котировкой 4.80 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 4800 рублей.

В этом сезоне «Буде» проиграл дома всего один матч («Мольде» в 21-м туре чемпионата). Взять вариант 1Х можно за 2.70.

Тотал больше 2.5 мяча, как в первом матче, доступен за скромные 1.56, ТМ 2.5 — за 2.50.

Обмен голами идет за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу гостей за 7.90.

Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Арсенал»

«Арсенал» мощнейше начал новый сезон: лидирует и в АПЛ, и в Лиге Европы. В еврокубке канониры вообще не теряли очков и забили пять мячей за два матча. А вот «Буде» пропустил уже пять голов — хуже показатель в квартете только у «Цюриха».

Но это не важно, потому что все знают, как отчаянно играют скандинавы дома и как часто побеждают. Правда, в этот раз шансы на успех малы, так как соперник очень силен и воодушевлен. А вот забить и оформить вместе с командой Артеты «верх» по голам вполне реально.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.02.