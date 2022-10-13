«Буде-Глимт» — «Арсенал»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года
13 октября «Арсенал» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с норвежским «Буде-Глимт». Команды встретятся на стадионе «Аспмюра», матч начнется в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу команды Микеля Артеты можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 66%. Неделю назад «канониры» разгромили соперника (3:0). Успех «Буде-Глимт» можно взять за 6.60 (15%), ничья доступна с котировкой 4.80 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет выплату в 4800 рублей.
В этом сезоне «Буде» проиграл дома всего один матч («Мольде» в 21-м туре чемпионата). Взять вариант 1Х можно за 2.70.
Тотал больше 2.5 мяча, как в первом матче, доступен за скромные 1.56, ТМ 2.5 — за 2.50.
Обмен голами идет за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.20.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу гостей за 7.90.
Прогноз и ставка на матч «Буде-Глимт» — «Арсенал»
«Арсенал» мощнейше начал новый сезон: лидирует и в АПЛ, и в Лиге Европы. В еврокубке канониры вообще не теряли очков и забили пять мячей за два матча. А вот «Буде» пропустил уже пять голов — хуже показатель в квартете только у «Цюриха».
Но это не важно, потому что все знают, как отчаянно играют скандинавы дома и как часто побеждают. Правда, в этот раз шансы на успех малы, так как соперник очень силен и воодушевлен. А вот забить и оформить вместе с командой Артеты «верх» по голам вполне реально.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1