«Бетис» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года
13 октября в игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы сойдутся два топовых соперника — «Бетис» и «Рома». Матч пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», время начала — 19.45 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «Бетиса» можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш «Ромы» предложен с котировкой 2.80 (35%), ничья идет за 3.60 (27%).
Ждете вторую подряд победу зелено-белых? Ставка в 1000 рублей на победу «Бетиса» при благополучном исходе принесет 2550 рублей.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа «Бетиса» 1:0 — за 8.20;
• успех гостей с таким же счетом — за 8.60.
Команды встречались неделю назад, тогда сильнее оказался «Бетис» (2:1). Команда Жозе Моуринью вообще не лучшим образом стартовала на групповом этапе Лиги Европы — проиграла в двух из трех матчей. Считаете, что на этот раз римляне не уступят? Поставить на это можно с коэффициентом 1.55.
Зелено-белые в каждом туре группового этапа забивали минимум два мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.32, ИТМ1 (1.5) — за 1.61.
«Рома» тоже забивала в каждом матче, но лишь раз — больше одного гола. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.45, ИТМ2 (1.5) — в 1.55.
Рынок на гол от обеих команд доступен за 1.75, «обе забьют — нет» идет за 2.10.
Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года
У обеих команд травмированы важные игроки атаки: у римлян отсутствует Пауло Дибала, у андалусийцев — Хуанми. При этом в составах остались хорошие нападающие, а сами коллективы неплохо действуют в атаке: «Бетис» в трех из последних пяти игр оформил минимум два забитых мяча, «Рома» вонзила минимум два в четырех из шести последних встреч. В Лиге Европы соперники забивали в каждом туре, а не пропустили только в играх с главным аутсайдером группы — финским ХИКом.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1