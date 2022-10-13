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«Бетис» — «Рома»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Ромы».
Фото Global Look Press

13 октября в игре четвертого тура группового этапа Лиги Европы сойдутся два топовых соперника — «Бетис» и «Рома». Матч пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин», время начала — 19.45 мск. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru в 19.30 мск.

Лига Европы. Группа C
13 окт, 19:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Рома

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев чуть больше шансов на победу: поставить на успех «Бетиса» можно с коэффициентом 2.55, что составляет примерно 38% вероятности. Выигрыш «Ромы» предложен с котировкой 2.80 (35%), ничья идет за 3.60 (27%).

Ждете вторую подряд победу зелено-белых? Ставка в 1000 рублей на победу «Бетиса» при благополучном исходе принесет 2550 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа «Бетиса» 1:0 — за 8.20;

• успех гостей с таким же счетом — за 8.60.

Команды встречались неделю назад, тогда сильнее оказался «Бетис» (2:1). Команда Жозе Моуринью вообще не лучшим образом стартовала на групповом этапе Лиги Европы — проиграла в двух из трех матчей. Считаете, что на этот раз римляне не уступят? Поставить на это можно с коэффициентом 1.55.

Зелено-белые в каждом туре группового этапа забивали минимум два мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.32, ИТМ1 (1.5) — за 1.61.

«Рома» тоже забивала в каждом матче, но лишь раз — больше одного гола. ИТБ2 (1.5) оценен в 2.45, ИТМ2 (1.5) — в 1.55.

Рынок на гол от обеих команд доступен за 1.75, «обе забьют — нет» идет за 2.10.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Бетис» — «Рома»: Моуринью не помешает даже травма Дибалы

Прогноз и ставка на матч «Бетис» — «Рома» 13 октября 2022 года

У обеих команд травмированы важные игроки атаки: у римлян отсутствует Пауло Дибала, у андалусийцев — Хуанми. При этом в составах остались хорошие нападающие, а сами коллективы неплохо действуют в атаке: «Бетис» в трех из последних пяти игр оформил минимум два забитых мяча, «Рома» вонзила минимум два в четырех из шести последних встреч. В Лиге Европы соперники забивали в каждом туре, а не пропустили только в играх с главным аутсайдером группы — финским ХИКом.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Рома
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«Манчестер Юнайтед» — «Омония»: прогноз на матч Лиги Европы 13 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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