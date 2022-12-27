Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Эксперты оценили шансы Овечкина забить в матче против «Рейнджерс»

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

28 декабря в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс». Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Рейнджерс». На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), триумф «Вашингтона» — за 3.10 (32%).

СКА. ЦСКА — СКА: Хайруллин и Яшкин поквитаются за домашнее поражение

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их успеха выплата составит 3100 рублей.

Победа «Нью-Йорка» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.63, «Кэпиталз» — за 2.33.

Также можете подстраховать столичную команду: вариант Х2 предложено взять за 1.76.

Забросит ли в предстоящей встрече Александр Овечкин? На гол российского супернападающего котировка — 1.75.

Эрлинг Холанн. «Лидс» — «Манчестер Сити»: аутсайдеру АПЛ не справиться с мощью Холанна

На то, что Ови забьет, а «Вашингтон» не проиграет, можно поставить за 2.85.

Неплохой коэффициент 1.72 на то, что Александр отличится минимум двумя результативными действиями.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Лавров заявил, что в Вашингтоне угрожают физическим устранением президента России
Иностранные наемники убили семью в Херсонской области
СМИ назвали фиаско разговор Блинкена с главой МИД КНР
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Виннипег» — «Миннесота»: прогноз на матч НХЛ 28 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости