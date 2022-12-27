Эксперты оценили шансы Овечкина забить в матче против «Рейнджерс»

28 декабря в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Рейнджерс». Игра пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и начнется в 03.00 по московскому времени. Посмотреть ее в России не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Рейнджерс». На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.07, что приблизительно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (20%), триумф «Вашингтона» — за 3.10 (32%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их успеха выплата составит 3100 рублей.

Победа «Нью-Йорка» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.63, «Кэпиталз» — за 2.33.

Также можете подстраховать столичную команду: вариант Х2 предложено взять за 1.76.

Забросит ли в предстоящей встрече Александр Овечкин? На гол российского супернападающего котировка — 1.75.

На то, что Ови забьет, а «Вашингтон» не проиграет, можно поставить за 2.85.

Неплохой коэффициент 1.72 на то, что Александр отличится минимум двумя результативными действиями.