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«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз на матч АПЛ 2 мая 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 2 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

2 мая 2022 года «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» примет «Брентфорд». Игра 35-го тура английской премьер-лиги начнется в 22.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
02 мая, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает манкунианцев фаворитом. Коэффициент на победу «красных дьяволов» — 1.73, что составляет около 56% вероятности. Успех «Брентфорда», как самый маловероятный исход матча, идет за 4.50 (21%). Ничья предложена с котировкой 4.20 (23%).

Ставка в 1 000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет 4 200 рублей.

В матче первого круга манкунианцы победили"Брентфорд" со счетом 3:1. Индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 гола на предстоящий матч оценен в 1.72, меньше идет за 2.12. У «пчел» эта линия предложена за 2.90 и 1.41 соответственно.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на общий тотал.

• Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.20, ТМ 1.5 — за 4.50;

• Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23;

• Тотал больше 3.5 мяча идет за — 2.70, ТМ 3.5 — за 1.47.

Ставка «обе забьют» предложена с котировкой 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.20.

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По мнению аналитиков, самый вероятный исход игры — ничья 1:1 с коэффициентом 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

«МЮ» идет на серии из трех матчей без побед в АПЛ (два поражения и ничья). «Брентфорд», наоборот, набрал хороший ход и оторвался от зоны вылета. «Пчелы» проиграли всего раз в последних семи турах чемпионата и оформили за этот отрезок пять побед. Андердог наверняка даст бой проблемным манкунианцам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

 15 1 0
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