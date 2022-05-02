Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» 2 мая 2022 года

2 мая 2022 года «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» примет «Брентфорд». Игра 35-го тура английской премьер-лиги начнется в 22.00 по московскому времени.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает манкунианцев фаворитом. Коэффициент на победу «красных дьяволов» — 1.73, что составляет около 56% вероятности. Успех «Брентфорда», как самый маловероятный исход матча, идет за 4.50 (21%). Ничья предложена с котировкой 4.20 (23%).

Ставка в 1 000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет 4 200 рублей.

В матче первого круга манкунианцы победили"Брентфорд" со счетом 3:1. Индивидуальный тотал «МЮ» больше 1.5 гола на предстоящий матч оценен в 1.72, меньше идет за 2.12. У «пчел» эта линия предложена за 2.90 и 1.41 соответственно.

Также вы можете выбрать один из многочисленных вариантов на общий тотал.

• Тотал больше 1.5 мяча идет за 1.20, ТМ 1.5 — за 4.50;

• Тотал больше 2.5 гола идет за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.23;

• Тотал больше 3.5 мяча идет за — 2.70, ТМ 3.5 — за 1.47.

Ставка «обе забьют» предложена с котировкой 1.68, «обе забьют — нет» можно взять за 2.20.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход игры — ничья 1:1 с коэффициентом 7.30.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

«МЮ» идет на серии из трех матчей без побед в АПЛ (два поражения и ничья). «Брентфорд», наоборот, набрал хороший ход и оторвался от зоны вылета. «Пчелы» проиграли всего раз в последних семи турах чемпионата и оформили за этот отрезок пять побед. Андердог наверняка даст бой проблемным манкунианцам.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.68.