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«Арсенал» Тула — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 2 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Арсенал» Тула — «Нижний Новгород» 2 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков («Нижний Новгород»).
Фото Global Look Press

2 мая 2022 года в Туле состоится заключительный матч 27-го тура РПЛ — на стадионе «Арсенал» одноименная команда примет «Нижний Новгород». Матч обслужит арбитр Сергей Карасев. Стартовый свисток в его исполнении прозвучит в 19.00 мск. Прямая трансляция встречи начнется в 18.55 на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
02 мая, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу «Арсенала» доступен коэффициент 2.44, это около 40% вероятности. На ничью можно поставить за 3.10 (32%). Самая высокая котировка — на успех гостей, 3.30 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на ничью принесет автору 3100 рублей в случае «мирного» исхода и прибыль в 2 100 рублей.

На то, что «Нижний» не проиграет в Туле, можно поставить с коэффициентом 1.60.

Также можно взять победу гостей с форой (+1) за 1.27. Обратный вариант — Ф1(-1) — доступен за 3.80.

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В первом круге соперники забили на двоих пять мячей. На тотал голов больше 4.5 коэффициент 10.0. На стандартный ТБ 2.5 — 2.42, а на ТМ 2.5 — 1.61.

Высокая котировка предложена на «обе забьют» — 2.08.

Наиболее вероятный точный счет в матче — 1:0 в пользу «Арсенала» за 6.10.

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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
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«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз на матч АПЛ 2 мая 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 2 : 1
1.05 16:30
Химки – Уфа
 1 : 1
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 2 : 0
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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