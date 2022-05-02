2 мая 2022 года в Туле состоится заключительный матч 27-го тура РПЛ — на стадионе «Арсенал» одноименная команда примет «Нижний Новгород». Матч обслужит арбитр Сергей Карасев. Стартовый свисток в его исполнении прозвучит в 19.00 мск. Прямая трансляция встречи начнется в 18.55 на телеканале «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев. На победу «Арсенала» доступен коэффициент 2.44, это около 40% вероятности. На ничью можно поставить за 3.10 (32%). Самая высокая котировка — на успех гостей, 3.30 (28%).

Ставка в 1 000 рублей на ничью принесет автору 3100 рублей в случае «мирного» исхода и прибыль в 2 100 рублей.

На то, что «Нижний» не проиграет в Туле, можно поставить с коэффициентом 1.60.

Также можно взять победу гостей с форой (+1) за 1.27. Обратный вариант — Ф1(-1) — доступен за 3.80.

В первом круге соперники забили на двоих пять мячей. На тотал голов больше 4.5 коэффициент 10.0. На стандартный ТБ 2.5 — 2.42, а на ТМ 2.5 — 1.61.

Высокая котировка предложена на «обе забьют» — 2.08.

Наиболее вероятный точный счет в матче — 1:0 в пользу «Арсенала» за 6.10.