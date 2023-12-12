«Интер» — «Реал Сосьедад»: баски доставят неприятности Лаутаро и Мхитаряну
12 декабря в Милане в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов сыграют будущие участники плей-офф — «Интер» и «Реал Сосьедад». Команды встретятся на арене «Сан-Сиро», начало игры в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Сандро Шерер из Швейцарии. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 22.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Интер» серьезным фаворитом встречи, на которого можно поставить с коэффициентом 1.67. Вероятность такого исхода — примерно 60%. Ничья доступна за 3.96 (25%), успех «Реала Сосьедад» — за 5.15 (15%).
Если считаете, что гости не уступят в предстоящей игре, возьмите Х2 за 2.26.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.87.
На то, что «Интер» забьет минимум дважды, котировка — 1.82. Такое же условие на «Реал Сосьедад» дано за 3.76.
Вероятность гола Арсена Захаряна довольно низка — 7.20. Если будете ставить на автора гола, лучше выбрать Лаутаро Мартинеса за 2.08 или Маркуса Тюрама за 2.80.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Реал Сосьедад»
Если вы смотрели последние крупные матчи «Сосьедада», то наверняка заметили, как интенсивно и эстетично он атакует. Здорово заиграл Захарян, который получает больше игрового времени в связи с травмой Барренечеа. С ним баски забили пять мячей в трех предыдущих играх (в том числе трижды — «Вильярреалу»), а еще имели массу моментов во встрече с «Зальцбургом».
«Интер» же всегда агрессивен дома, поэтому с его стороны гол обязательно придет. В последний раз миланцы не забили на своем поле в апреле этого года.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5