15 марта в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетико». Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Ральфа Рангника. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.25 — это около 43% вероятности. Триумф «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.50 (28%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2250 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал доступен за 1.64. Аналогичный выбор в пользу мадридского «Атлетико» оценивается котировкой 2.35.

Ф1(0) идет за 1.57, а Ф2(0) — за 2.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.22, а ТМ 2.5 — за 1.71.

Шансы «Манчестер Юнайтед» забить два мяча или более оцениваются коэффициентом 2.30.

Верите, что «Атлетико» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 3.20.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с коэффициентом 8.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 3.00, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ: