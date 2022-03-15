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«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 марта онлайн

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Атлетико».
Фото Reuters

15 марта в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетико». Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 мар, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Атлетико

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи команду Ральфа Рангника. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.25 — это около 43% вероятности. Триумф «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.50 (28%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 2250 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинал доступен за 1.64. Аналогичный выбор в пользу мадридского «Атлетико» оценивается котировкой 2.35.

Ф1(0) идет за 1.57, а Ф2(0) — за 2.50.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 2.22, а ТМ 2.5 — за 1.71.

Шансы «Манчестер Юнайтед» забить два мяча или более оцениваются коэффициентом 2.30.

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Верите, что «Атлетико» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 3.20.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше 1.5» с коэффициентом 8.40.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 3.00, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

  • 1:1 — коэффициент 6.10;

  • 1:0 — 6.30;

  • 0:1 — 8.40.

Лига чемпионов УЕФА
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ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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«Аякс» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 15 марта
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Дмитрий Полоз

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Себастьян Шиманьски

Динамо

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Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Спартак

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