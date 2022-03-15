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Сегодня, 19:15

«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз на матч НХЛ 16 марта

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс»
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Вашингтона».
Фото USA Today Sports

16 марта в регулярном сезоне НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча пройдет в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 02.00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет фаворита. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно за 2.20 — это примерно 42% вероятности. Триумф «Айлендерс» оценивается котировкой 2.80 (33%), а ничья идет за 3.80 (25%).

Сделать ставку на этот матч можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3800 рублей.

  • Ф1(-2) доступна за 3.70;

  • Ф2(+2) — за 1.25.

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На первый гол «Вашингтона» можно поставить за 1.77. Аналогичная ставка на «Айлендерс» есть в линии за 2.00.

Шансы «Вашингтона» забить три шайбы или более оцениваются в 2.60. Та же ставка на «Айлендерс» имеется в линии за 3.20.

  • Ф1 (-3) — 6.20;

  • ТБ 8.5 — 6.20;

  • обе забьют: нет — 7.20.

НХЛ
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

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Спартак

 18 1 7
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