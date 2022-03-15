16 марта в регулярном сезоне НХЛ «Вашингтон» сыграет дома с «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча пройдет в Вашингтоне на «Кэпитал Уан Арене» и начнется в 02.00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет фаворита. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно за 2.20 — это примерно 42% вероятности. Триумф «Айлендерс» оценивается котировкой 2.80 (33%), а ничья идет за 3.80 (25%).

Сделать ставку на этот матч можно с бонусом до 10 000 рублей

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ф1(-2) доступна за 3.70 ;

Ф2(+2) — за 1.25.

На первый гол «Вашингтона» можно поставить за 1.77. Аналогичная ставка на «Айлендерс» есть в линии за 2.00.

Шансы «Вашингтона» забить три шайбы или более оцениваются в 2.60. Та же ставка на «Айлендерс» имеется в линии за 3.20.