10 января в 1/32 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.55. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Юнайтед». На успех команды можно поставить с котировкой 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Виллы» есть в линии за 5.20 (18%).

Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

При ставке в 1000 рублей на победу «Виллы» потенциальная выплата составит 5200 рублей.

Ставка «Астон Вилла» не проиграет" есть в линии за 2.30.

Шансы «МЮ» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.

Уверены, что «Вилла» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 3.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «МЮ». На него можно поставить за 6.90.

· ТМ 1.5 — 3.90;

· обе забьют: нет — 1.95;

· точный счет: 3:1 — 12.5.