«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии 10 января 2022 года
10 января в 1/32 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.55. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 3».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Юнайтед». На успех команды можно поставить с котировкой 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Виллы» есть в линии за 5.20 (18%).
Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.43.
При ставке в 1000 рублей на победу «Виллы» потенциальная выплата составит 5200 рублей.
Ставка «Астон Вилла» не проиграет" есть в линии за 2.30.
Шансы «МЮ» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.
Уверены, что «Вилла» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 3.40.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «МЮ». На него можно поставить за 6.90.
· ТМ 1.5 — 3.90;
· обе забьют: нет — 1.95;
· точный счет: 3:1 — 12.5.
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