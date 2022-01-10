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«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии 10 января 2022 года

11:15
Ральф Рангник. Фото AFP
Ральф Рангник. Фото AFP
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10 января в 1/32 Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Астон Виллой». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22.55. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 3».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Юнайтед». На успех команды можно поставить с котировкой 1.62 — это примерно 59% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.10 (23%), а победа «Виллы» есть в линии за 5.20 (18%).

Ф1(-1.5) идет за 2.70, а Ф2(+1.5) — за 1.43.

При ставке в 1000 рублей на победу «Виллы» потенциальная выплата составит 5200 рублей.

Ставка «Астон Вилла» не проиграет" есть в линии за 2.30.

Шансы «МЮ» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 3.20.

Уверены, что «Вилла» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 3.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:0 в пользу «МЮ». На него можно поставить за 6.90.

· ТМ 1.5 — 3.90;

· обе забьют: нет — 1.95;

· точный счет: 3:1 — 12.5.

Англия. Кубок. 1/32 финала
10 янв, 22:55. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла

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Егор Сергеев все материалы автора
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