9 января в 20-м туре чемпионата Франции «Лион» и «ПСЖ» сыграют между собой. Встреча пройдет в Лионе на стадионе «Парк Олимпик» и начнется в 22.45. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «ПСЖ». На успех команды можно поставить с котировкой 1.85 — это примерно 52% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.20 (23%), а победа «Лиона» есть в линии за 3.90 (25%).

Ф1(+1.5) идет за 1.37, а Ф2(-1.5) — за 3.10.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Лиона» потенциальная выплата составит 3 900.

Ставка «Лион» не проиграет" есть в линии за 2.02.

Пенальти в этом матче можно взять за 3.00. Удаление идет за 5.00.

Удаление и пенальти возможны за 7.30.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.30. Тотал меньше 2.5 тоже можно взять за 1.67.

· ТМ 1.5 — 5.50;

· обе забьют: нет — 2.60;

· точный счет: 7:0 — 250.