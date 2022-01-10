Марокко — Гана: прогноз и ставка на матч Кубка африканских наций 10 января 2022 года
10 января в первом туре Кубка африканских наций Марокко сыграет с Ганой. Встреча пройдет в столице Камеруна Яунде. Начало — в 19.00.
Аналитики букмекерской компании БЕТИТИ считают, что в этом матче победу одержит Марокко. На успех команды можно поставить с котировкой 2.13 — это примерно 44% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.00 (32%), а победа Ганы есть в линии за 4.00 (24%).
Ф1(-1.5) идет за 4.20, а Ф2(+1.5) — за 1.23.
При ставке в 1 000 рублей на победу Ганы потенциальная выплата составит 4 000 рублей.
Ставка «Гана не проиграет» есть в линии за 1.71.
Шансы Марокко забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.60.
Уверены, что Гана сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 14.5.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу Марокко. На него можно поставить за 7.80.
· ТМ 2 — 1.79;
· обе забьют: нет — 1.58;
· точный счет: 0:4 — 100.
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