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«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 2 декабря 2021 года

13:15
Микель Артета. Фото Reuters
Микель Артета. Фото Reuters
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2 декабря 2021 года в 14-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал». Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23.15. Прямую трансляцию покажет онлайн-площадка Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 2.03 — это около 48% вероятности. Шансы «Арсенала» победить и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.70 (26%).

Ф1(0) доступна за 1.49, а Ф2(0) — за 2.75.

В линии БЕТСИТИ также представлено много вариантов тоталов голов в матче — например:

· тотал больше 1.5 идет за 1.24, а ТМ 1.5 — за 4.00;

· тотал больше 2.5 идет за 1.78, а ТМ 2.5 — за 2.10;

· тотал больше 3.5 идет за 2.90, а ТМ 3.5 — за 1.42;

· тотал больше 4.5 идет за 5.50, а ТМ 4.5 — за 1.15;

· тотал больше 5.5 идет за 11.5, а ТМ 5.5 — за 1.04.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.69. Обратный исход доступен за 2.17.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.70, а удаления — 5.00.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.90.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
02 дек, 23:15. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Арсенал

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Виталий Пудздрав все материалы автора
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