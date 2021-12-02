2 декабря состоится матч регулярного сезона КХЛ между «Торпедо» и «Металлургом». Игра пройдет в Нижнем Новгороде на арене КРК «Нагорный». Начало — в 19.00. Трансляцию покажет KHL.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Металлург» — фаворит встречи. На победу команды можно сделать ставку с коэффициентом 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.00 (23%), а успех «Торпедо» оценивается в 2.85 (33%).

Ставка «Торпедо» не проиграет" есть в линии за 1.61.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Торпедо» в основное время, потенциальная выплата составит 2850.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Металлург». На этот исход можно поставить за 1.77. Тот же исход для «Торпедо» есть за 1.98.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.15. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.70.

· ТБ 6.5 — 3.00

· обе забьют: нет — 6.20

· буллит в основное время: да — 1.00