2 декабря ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА Арене», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает москвичей фаворитами встречи. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно за 2.24 — это примерно 40% вероятности. Ничья идет за 3.70 (25%), а успех «Локо» есть в линии за 3.00 (35%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА потенциальная выплата составит 2240 рублей.

Ф1(-1) доступна за 2.70, а Ф2(+1) — за 1.43.

Сделать ставку на первый гол ЦСКА можно за 1.76.

Аналогичная ставка на «Локомотив» есть в линии за 2.00.

Шансы ЦСКА забить две шайбы или более оцениваются коэффициентом 1.64. Та же ставка на «Локо» доступна с коэффициентом 2.65.

· ТБ (7) — 6.90

· Обе забьют: нет — 4.40

· ТМ 1.5 — 8.00