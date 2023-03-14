Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Спартак» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» 14 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

14 марта «Спартак» и «Урал» встретятся в матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене», главный арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
14 мар, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Урал

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.43 (21%), ничья предложена за 4.13 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4130 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, оформит проход в следующий раунд. Успех «Спартака» можно взять за 1.44, «Урала» — за 2.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают солидное превосходство москвичей:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Спартака» 2:1 — за 7.39;

• успех 2:0 — за 8.00.

Обе команды показывают неплохую результативность в Кубке: и «Спартак», и «Урал» провели по восемь матчей и в половине отличились минимум два раза. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Шанс того, что отличатся сразу обе команды, оценен в 1.70. Вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 2.14.

Квинси Промес. «Спартак» — «Урал»: Гончаренко найдет ответ на яркую игру Промеса

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Спартак» — «Урал»

Обе команды находятся в неплохой форме и демонстрируют топовую результативность. Хозяева в 2023 году стартовали с трех побед в четырех матчах (при одной ничьей) и забивали в этих играх в среднем 2.5 раза за 90 минут. «Урал» идет на беспроигрышной серии из 15 матчей во всех соревнованиях, а в 11 из этих игр «шмели» пробивали отметку в два забитых мяча. Также соперники 4 апреля встречались в РПЛ и закончили яркой ничьей 2:2.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.

1
0
Читайте также
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
«Динамо» вылетело. Это провал?
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
Провал «Салавата Юлаева»
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Локомотив»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости