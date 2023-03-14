«Спартак» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 14 марта 2023 года
14 марта «Спартак» и «Урал» встретятся в матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене», главный арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.43 (21%), ничья предложена за 4.13 (23%).
Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4130 рублей.
Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, оформит проход в следующий раунд. Успех «Спартака» можно взять за 1.44, «Урала» — за 2.77.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают солидное превосходство москвичей:
• ничья 1:1 идет за 7.20;
• победа «Спартака» 2:1 — за 7.39;
• успех 2:0 — за 8.00.
Обе команды показывают неплохую результативность в Кубке: и «Спартак», и «Урал» провели по восемь матчей и в половине отличились минимум два раза. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.
Шанс того, что отличатся сразу обе команды, оценен в 1.70. Вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 2.14.
Прогноз и ставка на матч Кубка России «Спартак» — «Урал»
Обе команды находятся в неплохой форме и демонстрируют топовую результативность. Хозяева в 2023 году стартовали с трех побед в четырех матчах (при одной ничьей) и забивали в этих играх в среднем 2.5 раза за 90 минут. «Урал» идет на беспроигрышной серии из 15 матчей во всех соревнованиях, а в 11 из этих игр «шмели» пробивали отметку в два забитых мяча. Также соперники 4 апреля встречались в РПЛ и закончили яркой ничьей 2:2.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|19
|12
|4
|3
|45-22
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|19
|9
|5
|5
|35-24
|32
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
7
|Краснодар
|19
|8
|5
|6
|36-32
|29
|
8
|Оренбург
|19
|9
|1
|9
|38-40
|28
|
9
|Сочи
|19
|8
|4
|7
|29-36
|28
|
10
|Урал
|19
|7
|4
|8
|24-30
|25
|
11
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
12
|Локомотив
|19
|5
|4
|10
|24-35
|19
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|19
|1
|11
|7
|24-37
|14
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|- : -
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|17
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3