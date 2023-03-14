14 марта «Спартак» и «Урал» встретятся в матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Матч пройдет в Москве на «Открытие Банк Арене», главный арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция игры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают красно-белых серьезными фаворитами: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.73, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 4.43 (21%), ничья предложена за 4.13 (23%).

Считаете, что команды не выявят победителя? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 4130 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, оформит проход в следующий раунд. Успех «Спартака» можно взять за 1.44, «Урала» — за 2.77.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают солидное превосходство москвичей:

• ничья 1:1 идет за 7.20;

• победа «Спартака» 2:1 — за 7.39;

• успех 2:0 — за 8.00.

Обе команды показывают неплохую результативность в Кубке: и «Спартак», и «Урал» провели по восемь матчей и в половине отличились минимум два раза. Тотал больше 2.5 гола на предстоящую игру доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Шанс того, что отличатся сразу обе команды, оценен в 1.70. Вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 2.14.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Спартак» — «Урал»

Обе команды находятся в неплохой форме и демонстрируют топовую результативность. Хозяева в 2023 году стартовали с трех побед в четырех матчах (при одной ничьей) и забивали в этих играх в среднем 2.5 раза за 90 минут. «Урал» идет на беспроигрышной серии из 15 матчей во всех соревнованиях, а в 11 из этих игр «шмели» пробивали отметку в два забитых мяча. Также соперники 4 апреля встречались в РПЛ и закончили яркой ничьей 2:2.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.70.