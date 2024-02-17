«Сити» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах. И «Челси» не по силам прервать серию соперника
17 февраля в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Челси». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли.
«Сити» — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.35, это приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.00 (15%), успех «Челси» — за 8.50 (11%).
Если синие повторят успех первого круга и снова не уступят «горожанам», сыграет пари Х2 за 3.25.
Можете подстраховать гостей с форой (+1.5) за 1.93. Либо возьмите Ф1(-1.5) за 1.90.
Эксперты убеждены, что после восьми забитых мячей в предыдущем очном матче команды снова будут очень результативны: ТБ 2.5 идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.95. ТБ 3.5 оценен в 1.98, ТМ 3.5 — в 1.85.
Вариант «обе забьют» предложено оформить за 1.65, противоположный результат — за 2.25.
Ждете гола от Эрлинга Холанна? Взять его можно за 1.50. Точный удар Кевина де Брейне доступен за 3.55, Кристофера Нкунку — за 3.80.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»
«Манчестер Сити» снова очень силен. Команда Пепа Гвардиолы побеждала даже без Холанна и де Брейне, а с их возвращением делает это еще легче. Например, норвежец забил оба мяча в предыдущем туре с «Эвертоном», а бельгиец оформил 1+2 во встрече ЛЧ с «Копенгагеном».
«Челси» тоже выиграл два предыдущих матча с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой», но говорить о выздоровлении синих нельзя — слишком уже натужными были те победы. Лондонцы по-прежнему испытывают кадровые проблемы, недоступны сразу восемь игроков (в том числе защитники Кукурелья, Джеймс, Силва и Фофана). Сдержать нападение «горожан» в гостях в таком случае для команды Почеттино не представляется возможным.
Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.70.
Используй промокод EXPRESS и получи фрибет 2000 рублей на первую ставку в FONBET
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5