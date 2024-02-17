«Сити» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах. И «Челси» не по силам прервать серию соперника

17 февраля в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Челси». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли.

«Сити» — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.35, это приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.00 (15%), успех «Челси» — за 8.50 (11%).

Если синие повторят успех первого круга и снова не уступят «горожанам», сыграет пари Х2 за 3.25.

Можете подстраховать гостей с форой (+1.5) за 1.93. Либо возьмите Ф1(-1.5) за 1.90.

Эксперты убеждены, что после восьми забитых мячей в предыдущем очном матче команды снова будут очень результативны: ТБ 2.5 идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.95. ТБ 3.5 оценен в 1.98, ТМ 3.5 — в 1.85.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 1.65, противоположный результат — за 2.25.

Ждете гола от Эрлинга Холанна? Взять его можно за 1.50. Точный удар Кевина де Брейне доступен за 3.55, Кристофера Нкунку — за 3.80.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Манчестер Сити» снова очень силен. Команда Пепа Гвардиолы побеждала даже без Холанна и де Брейне, а с их возвращением делает это еще легче. Например, норвежец забил оба мяча в предыдущем туре с «Эвертоном», а бельгиец оформил 1+2 во встрече ЛЧ с «Копенгагеном».

«Челси» тоже выиграл два предыдущих матча с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой», но говорить о выздоровлении синих нельзя — слишком уже натужными были те победы. Лондонцы по-прежнему испытывают кадровые проблемы, недоступны сразу восемь игроков (в том числе защитники Кукурелья, Джеймс, Силва и Фофана). Сдержать нападение «горожан» в гостях в таком случае для команды Почеттино не представляется возможным.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.70.

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