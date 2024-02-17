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«Сити» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах. И «Челси» не по силам прервать серию соперника

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 17 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Кевин де Брейне.
Фото Getty Images

17 февраля в центральном матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет «Челси». Встреча начнется в 20.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Главным арбитром назначен Эндрю Мэдли.

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
17 февр, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

«Сити» — безусловный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании ФОНБЕТ. На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.35, это приблизительно 74% вероятности исхода. Ничья котируется за 6.00 (15%), успех «Челси» — за 8.50 (11%).

Если синие повторят успех первого круга и снова не уступят «горожанам», сыграет пари Х2 за 3.25.

Можете подстраховать гостей с форой (+1.5) за 1.93. Либо возьмите Ф1(-1.5) за 1.90.

Эксперты убеждены, что после восьми забитых мячей в предыдущем очном матче команды снова будут очень результативны: ТБ 2.5 идет за 1.40, ТМ 2.5 — за 2.95. ТБ 3.5 оценен в 1.98, ТМ 3.5 — в 1.85.

Вариант «обе забьют» предложено оформить за 1.65, противоположный результат — за 2.25.

Ждете гола от Эрлинга Холанна? Взять его можно за 1.50. Точный удар Кевина де Брейне доступен за 3.55, Кристофера Нкунку — за 3.80.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

«Манчестер Сити» снова очень силен. Команда Пепа Гвардиолы побеждала даже без Холанна и де Брейне, а с их возвращением делает это еще легче. Например, норвежец забил оба мяча в предыдущем туре с «Эвертоном», а бельгиец оформил 1+2 во встрече ЛЧ с «Копенгагеном».

«Челси» тоже выиграл два предыдущих матча с «Кристал Пэлас» и «Астон Виллой», но говорить о выздоровлении синих нельзя — слишком уже натужными были те победы. Лондонцы по-прежнему испытывают кадровые проблемы, недоступны сразу восемь игроков (в том числе защитники Кукурелья, Джеймс, Силва и Фофана). Сдержать нападение «горожан» в гостях в таком случае для команды Почеттино не представляется возможным.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» и ТБ 2.5 за 1.70.

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ФК Челси
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«Сельта» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 17 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

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П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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