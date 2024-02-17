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«Сельта» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 17 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Сельта» — «Барселона» 17 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Яго Аспас и Френки де Йонг («Сельта» — «Барселона»).
Фото Global Look Press

17 февраля в 25-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Сельте». Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на стадионе «Балаидос». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Хуан Сантана.

Испания. Ла Лига. 25-й тур
17 февр, 20:30. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Барселона

Аналитики считают, что сине-гранатовые разберутся с соперником. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность такого исхода — примерно 63%. Раздел очков доступен за 3.90 (22%), победа хозяев — за равные 3.90 (15%).

«Сельта» не уступила «Барселоне» дома в восьми предыдущих матчах из 10. Считаете, что разобранная команда Хави снова не одолеет галисийцев? 1Х можно взять за 1.98.

На обмен результативными выстрелами предлагают поставить за 1.62, обратный рынок дали за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.18.

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Успех каталонцев с форой (0) оценен в 1.41.

Первый гол в исполнении блауграны представлен за 1.66, та же опция на их соперников — 2.46.

Самый вероятный счет игры, по версии экспертов, — 1:1 за 7.21.

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ФК Барселона
ФК Сельта
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«Сити» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах. И «Челси» не по силам прервать серию соперника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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