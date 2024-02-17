«Сельта» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 17 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
17 февраля в 25-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Сельте». Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на стадионе «Балаидос». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Хуан Сантана.
Аналитики считают, что сине-гранатовые разберутся с соперником. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность такого исхода — примерно 63%. Раздел очков доступен за 3.90 (22%), победа хозяев — за равные 3.90 (15%).
«Сельта» не уступила «Барселоне» дома в восьми предыдущих матчах из 10. Считаете, что разобранная команда Хави снова не одолеет галисийцев? 1Х можно взять за 1.98.
На обмен результативными выстрелами предлагают поставить за 1.62, обратный рынок дали за 2.25.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.18.
Успех каталонцев с форой (0) оценен в 1.41.
Первый гол в исполнении блауграны представлен за 1.66, та же опция на их соперников — 2.46.
Самый вероятный счет игры, по версии экспертов, — 1:1 за 7.21.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5