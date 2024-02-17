17 февраля в 25-м туре ла лиги «Барселона» приедет в гости к «Сельте». Встреча состоится в 20.30 по московскому времени на стадионе «Балаидос». Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Команды рассудит арбитр Хуан Сантана.

Аналитики считают, что сине-гранатовые разберутся с соперником. На их викторию можно поставить с коэффициентом 1.88, вероятность такого исхода — примерно 63%. Раздел очков доступен за 3.90 (22%), победа хозяев — за равные 3.90 (15%).

«Сельта» не уступила «Барселоне» дома в восьми предыдущих матчах из 10. Считаете, что разобранная команда Хави снова не одолеет галисийцев? 1Х можно взять за 1.98.

На обмен результативными выстрелами предлагают поставить за 1.62, обратный рынок дали за 2.25.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.18.

Успех каталонцев с форой (0) оценен в 1.41.

Первый гол в исполнении блауграны представлен за 1.66, та же опция на их соперников — 2.46.

Самый вероятный счет игры, по версии экспертов, — 1:1 за 7.21.