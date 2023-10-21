21 октября в одном из главных матчей девятого тура АПЛ действующий чемпион «Манчестер Сити» сойдется с крепким «Брайтоном». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Роберта Джонса. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 6.56 (14%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 5.57 (16%).

В прошлом сезоне «чайкам» однажды удалось отобрать очки у «горожан» (1:1). Поставить на то, что «Брайтон» не уступит и теперь, можно за 2.99.

Правда, три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата поединка намекают на огромное преимущество хозяев:

• победа «Сити» 2:1 — за 8.50;

• 2:0 — за 9.25;

• 3:1 — за 9.75.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.94, ТМ 3.5 — за 1.90.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.56, обратный вариант — за 2.44.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон»

Команды отлично атакуют: в четырех из пяти последних очных встреч заходил рынок на «обе забьют», в семи из 10 — тотал больше 2.5 гола. К тому же в этом сезоне «Брайтон» — самый результативный клуб АПЛ. За восемь туров парни Роберто де Дзерби настреляли 21 мяч. «Ман Сити» отличился 17 раз — в среднем это чуть больше двух голов за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.63.

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