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«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 21 октября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Брайтон» 21 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

21 октября в одном из главных матчей девятого тура АПЛ действующий чемпион «Манчестер Сити» сойдется с крепким «Брайтоном». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Роберта Джонса. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Брайтон

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 6.56 (14%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 5.57 (16%).

В прошлом сезоне «чайкам» однажды удалось отобрать очки у «горожан» (1:1). Поставить на то, что «Брайтон» не уступит и теперь, можно за 2.99.

Правда, три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата поединка намекают на огромное преимущество хозяев:

• победа «Сити» 2:1 — за 8.50;

• 2:0 — за 9.25;

• 3:1 — за 9.75.

Тотал больше 3.5 гола идет за 1.94, ТМ 3.5 — за 1.90.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.56, обратный вариант — за 2.44.

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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон»

Команды отлично атакуют: в четырех из пяти последних очных встреч заходил рынок на «обе забьют», в семи из 10 — тотал больше 2.5 гола. К тому же в этом сезоне «Брайтон» — самый результативный клуб АПЛ. За восемь туров парни Роберто де Дзерби настреляли 21 мяч. «Ман Сити» отличился 17 раз — в среднем это чуть больше двух голов за игру.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.63.

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«Балтика» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 21 октября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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