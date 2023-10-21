«Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз на матч АПЛ 21 октября 2023 года
21 октября в одном из главных матчей девятого тура АПЛ действующий чемпион «Манчестер Сити» сойдется с крепким «Брайтоном». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 17.00 по московскому времени. Рассудит команды бригада Роберта Джонса. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.42, что составляет примерно 70% вероятности. Выигрыш гостей предложен за 6.56 (14%) — это наименее возможный исход встречи. Котировка на ничью — 5.57 (16%).
В прошлом сезоне «чайкам» однажды удалось отобрать очки у «горожан» (1:1). Поставить на то, что «Брайтон» не уступит и теперь, можно за 2.99.
Правда, три наиболее ожидаемых, по мнению экспертов, результата поединка намекают на огромное преимущество хозяев:
• победа «Сити» 2:1 — за 8.50;
• 2:0 — за 9.25;
• 3:1 — за 9.75.
Тотал больше 3.5 гола идет за 1.94, ТМ 3.5 — за 1.90.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.56, обратный вариант — за 2.44.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон»
Команды отлично атакуют: в четырех из пяти последних очных встреч заходил рынок на «обе забьют», в семи из 10 — тотал больше 2.5 гола. К тому же в этом сезоне «Брайтон» — самый результативный клуб АПЛ. За восемь туров парни Роберто де Дзерби настреляли 21 мяч. «Ман Сити» отличился 17 раз — в среднем это чуть больше двух голов за игру.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.63.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1