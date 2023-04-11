«Манчестер Сити» – «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года
11 апреля в Лиге чемпионов состоятся первые четвертьфинальные матчи. В одном из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Баварию». Игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиль Мансано. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.40 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.66, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Баварии» — за 5.23 (17%).
Ставка в 1000 рублей на мюнхенский суперклуб в случае его триумфа принесет выплату в 5230 рублей, а чистая прибыль составит 4230 рублей.
Считаете, что Тухель найдет противоядие против Холанна и его партнеров? Вариант «Бавария» не проиграет» предложен за 2.33.
Команды провели шесть матчей в Лиге чемпионов: два из трех на поле «Сити» завершились победами «горожан» и «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.
Эксперты считают, что соперники обменяются голами: вариант «обе забьют» предложен за 1.72, «обе забьют - нет» — за 2.13.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» – «Бавария»
Кажется, лучшего варианта, как обмен голами, в предстоящем матче просто не найти. И у той, и у другой команды потрясающий набор атакующих игроков, которые сильны как индивидуально, так и командно. «Манчестер Сити» забил в 12 встречах подряд во всех турнирах, «Бавария» — в 29.
Что касается очных встреч в Лиге чемпионов, то соперники забили друг другу в трех из четырех последних игр. Такие «монстры» просто не могут сыграть в аккуратный футбол почти без голов.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4