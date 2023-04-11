Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Манчестер Сити» – «Бавария»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Бавария» 11 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press

11 апреля в Лиге чемпионов состоятся первые четвертьфинальные матчи. В одном из них на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» примет «Баварию». Игра начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиль Мансано. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.40 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала
11 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Бавария

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить с коэффициентом 1.66, что приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.31 (23%), успех «Баварии» — за 5.23 (17%).

Ставка в 1000 рублей на мюнхенский суперклуб в случае его триумфа принесет выплату в 5230 рублей, а чистая прибыль составит 4230 рублей.

Считаете, что Тухель найдет противоядие против Холанна и его партнеров? Вариант «Бавария» не проиграет» предложен за 2.33.

Команды провели шесть матчей в Лиге чемпионов: два из трех на поле «Сити» завершились победами «горожан» и «верхом» по голам. ТБ 2.5 идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.26.

Эксперты считают, что соперники обменяются голами: вариант «обе забьют» предложен за 1.72, «обе забьют - нет» — за 2.13.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.75.

 
Лукас Хелер. Клиент ФОНБЕТ предсказал вылет «Баварии» из Кубка Германии и стал миллионером со ставки в 10 000 рублей

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» – «Бавария»

Кажется, лучшего варианта, как обмен голами, в предстоящем матче просто не найти. И у той, и у другой команды потрясающий набор атакующих игроков, которые сильны как индивидуально, так и командно. «Манчестер Сити» забил в 12 встречах подряд во всех турнирах, «Бавария» — в 29.

Что касается очных встреч в Лиге чемпионов, то соперники забили друг другу в трех из четырех последних игр. Такие «монстры» просто не могут сыграть в аккуратный футбол почти без голов.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
1
0
Читайте также
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
Яна Кудрявцева: Сырники от Винер / «Колхозный» стиль / Серебро в Рио / Пластика груди / Муж хоккеист
Матч СКА — ЦСКА закончился массовой дракой
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Перестройка посреди сезона вряд ли хорошо скажется на результатах мюнхенцев». Нагучев верит, что «Сити» будет беспощаден в первом матче ЛЧ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости