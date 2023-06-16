Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Мальта — Англия: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года

Прогноз на матч квалификации чемпионата Европы-2024 Мальта — Англия 16 июня 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Харри Кейн и Гарет Саутгейт.
Фото Getty Images

16 июня в третьем туре квалификации чемпионата Европы-2024 Англия сыграет в гостях с Мальтой. Встреча группы C состоится на Национальном стадионе в городе Та-Кали и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Хорватии Игор Паяч. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
16 июн, 21:45. ()
Мальта
Англия

Букмекерская компания Olimpbet не сомневается в победе Англии. На такой исход можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность этого результата — примерно 96%. Ничья доступна за 16.0 (3%), триумф Мальты — за огромные 60.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет 16 000 рублей, а чистая прибыль составит 15 000.

Неплохой коэффициент на ТБ 3.5 гола — 1.66. Последний матч между командами как раз завершился со счетом 4:0 в пользу Англии.

Выигрыш гостей с форой (-3) мяча идет за 1.73. Если же считаете, что Мальта не позволит разгромить себя, возьмите Ф1(+3) за 2.14.

Обмен точными ударами предложен за 3.44, противоположный исход — за 1.30.

Три наиболее вероятных точных счета предполагают комфортную победу Англии:

  • 3:0 — за 4.69;

  • 4:0 — за 5.03;

  • 2:0 — за 5.90.

Килиан Мбаппе. Гибралтар — Франция: Мбаппе затушит грусть от расставания с Месси пачкой голов в ворота карлика

Прогноз и ставка на матч Мальта — Англия

Помните, как супермотивированная Англия на ЧМ-2022 душила в первом туре Иран? Тогда команды сыграли 6:2, а Кейн и компания подали всего восемь угловых. Сейчас же у футболистов будет значительно меньше интереса в том, чтобы размазать соперника, — все хотят поскорее уйти в отпуск. Вероятно, гости забьют пару мячей и на этом успокоятся. Какого-то невероятного давления на ворота Мальты не будет, а значит, и корнеров много быть не должно.

Рекомендуемая ставка: Англия подаст меньше 9.5 углового за 1.74.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Лига наций УЕФА
Прогнозы на спорт
Сборная Англии по футболу
Сборная Мальты по футболу
0
Читайте также
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гибралтар — Франция: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости