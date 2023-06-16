16 июня в третьем туре квалификации чемпионата Европы-2024 Англия сыграет в гостях с Мальтой. Встреча группы C состоится на Национальном стадионе в городе Та-Кали и начнется в 21.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Хорватии Игор Паяч. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания Olimpbet не сомневается в победе Англии. На такой исход можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность этого результата — примерно 96%. Ничья доступна за 16.0 (3%), триумф Мальты — за огромные 60.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае его осуществления принесет 16 000 рублей, а чистая прибыль составит 15 000.

Неплохой коэффициент на ТБ 3.5 гола — 1.66. Последний матч между командами как раз завершился со счетом 4:0 в пользу Англии.

Выигрыш гостей с форой (-3) мяча идет за 1.73. Если же считаете, что Мальта не позволит разгромить себя, возьмите Ф1(+3) за 2.14.

Обмен точными ударами предложен за 3.44, противоположный исход — за 1.30.

Три наиболее вероятных точных счета предполагают комфортную победу Англии:

Прогноз и ставка на матч Мальта — Англия

Помните, как супермотивированная Англия на ЧМ-2022 душила в первом туре Иран? Тогда команды сыграли 6:2, а Кейн и компания подали всего восемь угловых. Сейчас же у футболистов будет значительно меньше интереса в том, чтобы размазать соперника, — все хотят поскорее уйти в отпуск. Вероятно, гости забьют пару мячей и на этом успокоятся. Какого-то невероятного давления на ворота Мальты не будет, а значит, и корнеров много быть не должно.

Рекомендуемая ставка: Англия подаст меньше 9.5 углового за 1.74.

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