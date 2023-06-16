Гибралтар — Франция: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы-2024 16 июня 2023 года
16 июня Гибралтар на стадионе «Алгарве» встретится с Францией. Матч квалификации чемпионата Европы-2024 пройдет в португальском городе Фару. Стартовый свисток украинского арбитра Евгения Арановского прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают безоговорочными фаворитами номинальных гостей: поставить на триумф коллектива Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 94% вероятности. Выигрыш хозяев оценен котировкой 100.00 (1%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 27.00 (5%).
Ставка в 1000 рублей на парней Хулио Рибаса в случае их сенсационной победы принесет выплату в 100 000 рублей.
Средняя результативность «Трехцветных» в пяти последних официальных матчах — 2.6 меткого удара за 90 минут. Гибралтар на этом отрезке пропустил ровно столько же. Тотал больше 4.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2 — за 2.39.
Рынок на обмен точными выстрелами представлен за 4.38. На «обе забьют — нет» дали 1.17.
Франция стартовала в отборе на Евро-2024 с разгрома сборной Нидерландов (4:0). А после расправилась с Ирландией (1:0). Очередной «сухарь» в исполнении синих можно взять за 1.95.
Четыре наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают как раз на викторию Килиана Мбаппе и компании без пропущенных мячей:
Прогноз и ставка на матч Гибралтар — Франция
Команда Дидье Дешама подчинила себе группу B уже на старте отбора Евро-2024: две победы над Нидерландами и Ирландией с общим счетом 5:0. Гибралтар даже не помышляет о том, чтобы зацепить очки в матче с «Трехцветными»: ранее парни Хулио Рибаса влетели грекам и голландцам с одинаковым результатом (0:3). Главная интрига поединка — сколько мячей побывает в воротах номинальных хозяев. Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн и остальные вряд ли упустят возможность покуражиться перед отпуском и набьют личную статистику на беззащитном карлике.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5 за 1.80 (если в матче случится ровно пять голов, будет возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9