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«Мальорка» — «Атлетик»: где смотреть матч ла лиги 1 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Мальорка» — «Атлетик» 1 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Иньяки Уильямс.
Фото Global Look Press

1 мая ведущий борьбу за еврокубки «Атлетик» из Бильбао сыграет на выезде с «Мальоркой». Встреча 32-го тура ла лиги состоится на «Визит Мальорка Эстади» и начнется в 20.00 по московскому времени. Трансляция будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хорхе Фигероа Васкес.

Испания. Ла Лига. 32-й тур
01 мая, 20:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Атлетик

Букмекеры считают «Атлетик» фаворитом встречи. На победу басков можно поставить с коэффициентом 2.34, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.02 (33%), триумф «Мальорки» — за еще большие 3.62 (25%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет выплату в 3620 рублей, а чистая прибыль составит 2620 рублей.

 

Вариант «Мальорка» не проиграет» доступен за 1.64. В двух предыдущих матчах против басков красно-черные добились победы и ничьей.

Невероятный вариант для ставки — тотал больше 1.5 гола доступен за 1.61.

 
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На хотя бы один забитый «Атлетиком» мяч выставлена котировка — 1.40, на результативный удар «Мальорки» — 1.64. Хозяева отличились в четырех матчах подряд, гости — в четырех из пяти.

Наиболее вероятный точный счет — 0:0 за 4.88, решили эксперты.

 
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
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Торпедо – Ахмат
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Ростов – Факел
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