13 ноября 2021 года на турнире UFC Fight Nights состоится бой между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. Поединок пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Начнется он в 6.00. Прямая трансляция будет доступна н онлайн-площадках Wink и More.tv, а также на UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом поединка Макса Холлоуэя. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17 — это примерно 81%. Ничья видится маловероятной и возможна за 70 (1%). Успех Яира есть в линии за 5.50 (18%).

Досрочная победа Яира возможна за 2.19. А вот на Макса такая ставка есть за котировку 1.60, что смотрится довольно реалистично. Если американец выиграет по очкам, то сыграет ставка за 2.60. Этот же исход можно взять и у мексиканца за 12.0.

Тотал раундов больше 4.5 есть для этого боя за 1.90. На ТМ 4.5 стоит аналогичный коэффициент.