Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

Макс Холлоуэй — Яир Родригес: прогноз и ставки на бой UFC 14 ноября

13:15
Макс Холлоуэй. Фото Instagram
Макс Холлоуэй. Фото Instagram
Теги:

13 ноября 2021 года на турнире UFC Fight Nights состоится бой между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. Поединок пройдет на арене UFC Apex в Лас-Вегасе. Начнется он в 6.00. Прямая трансляция будет доступна н онлайн-площадках Wink и More.tv, а также на UFC Fight Pass.

Макс Холлоуэй. Холлоуэй изобьет Родригеса, Джоджуа победит Кейси. Прогноз на бои UFC Fight Night 197

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом поединка Макса Холлоуэя. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17 — это примерно 81%. Ничья видится маловероятной и возможна за 70 (1%). Успех Яира есть в линии за 5.50 (18%).

Досрочная победа Яира возможна за 2.19. А вот на Макса такая ставка есть за котировку 1.60, что смотрится довольно реалистично. Если американец выиграет по очкам, то сыграет ставка за 2.60. Этот же исход можно взять и у мексиканца за 12.0.

Тотал раундов больше 4.5 есть для этого боя за 1.90. На ТМ 4.5 стоит аналогичный коэффициент.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виталий Пудздрав все материалы автора
Читайте также
«Утопили в болоте». Как убивали «Динамо». Почему 10 лет назад матч в Самаре прошел на воде?
Путин оценил заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры