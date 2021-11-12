Холлоуэй изобьет Родригеса, Джоджуа победит Кейси. Прогноз на бои UFC Fight Night 197

Лучший ударник промоушена и восходящая звезда на главном турнире выходных.

В ночь на 14 ноября на арене UFC APEX в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 197, который возглавит бой между Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. Поставить на любой поединок ивента можно с приветственным бонусом до 1500 рублей от БЕТСИТИ.

Холлоуэй — Родригес: бой 13 ноября в прямом эфире

Весь турнир можно посмотреть на UFC Fight Pass. Также трансляцию прелимов и основного карда будут показывать платформы Wink и MoreTV. Основной кард начнется в 00.00 по московскому времени.

Холлоуэй — Родригес: фаворит боя

Безусловно, Холлоуэй. Гаваец — бывший чемпион UFC в полулегком весе. С 2014 по 2018 год он одержал 13 побед подряд, трижды защитил титул.

В декабре 2019-го Макс проиграл единогласным решением судей Алексу Волкановски. В июле 2020-го состоялся реванш, и победа снова осталась за австралийским бойцом.

Тем не менее Холлоуэй по-прежнему супертоп. В январе этого года он провел поединок с очень сильным Келвином Каттаром и буквально избил его, выбросив за пять раундов 445 (!) значимых ударов. Это рекорд UFC.

Родригес тоже силен в ударной технике, но Холлоуэй — это нечто особенное. Мексиканец бил в UFC сильных ребят (Корейский Зомби, Дэн Хукер), но все же соперника такого уровня, как Благословенный Макс, у него не было никогда.

Бывает, что бой ударников, от которого фанаты ждут искрометной перестрелки, получается скучным. Но это не тот случай. Тут феерия будет с вероятностью 90 процентов. Возня в партере? Это практически исключено.

Вполне вероятным видится вариант, при котором Холлоуэй победит решением судей после пяти раундов дикой рубки. В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.19.

UFC Fight Night 197: за кем смотреть еще

Также в Лас-Вегасе свой четвертый бой в UFC проведет амбассадор БЕТСИТИ Лиана Джоджуа, представляющая грозненский клуб «Ахмат». До этого бывшая чемпионка Fight Nights выиграла один бой в UFC и два проиграла.

Соперницей Лианы станет ветеран ММА — 34-летняя Кортни Кейси, которая выступает в UFC c 2015 года. Она идет на серии из двух поражений. Третье может привести к увольнению из UFC. Так что бой с Джоджуа для нее вопрос продолжения карьеры.

Несмотря на пока отрицательный рекорд, Лиана далека от катастрофы. Во-первых, предпоследний бой она выиграла, во-вторых, она яркая, красивая девушка, зрелищно дерется — а такие бойцы точно нужны UFC. Однако фаворит предстоящего боя — опытная Кейси.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает шансы Кейси на победу коэффициентом 1.48, Джоджуа — 2.75, ничью — 70.0. Несмотря на статус фаворита американке будет непросто в бою с более молодой Джоджуа. Для Лианы это четвертый и последний поединок по действующему контракту, а значит ей нужна победа для продолжения выступлений в UFC.

А как считаете вы? Верите в Холлоуэя и Джоджуа или ждете другой исход? Скачайте приложение БЕТСИТИ и получите бонус до 1500 рублей без депозита!