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Швеция — Россия: прогноз на матч Кубка Карьяла 13 ноября 2021 года

15:15
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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13 ноября 2021 года в рамках 2-го тура Кубка Карьяла сборная России встретится со Швецией. Начало — в 15.00. Матч пройдет в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Сайт matchtv.ru покажет прямую трансляцию встречи.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают скандинавов фаворитами встречи. Сделать ставку на победу Швеции в основное время можно за 2.10 — это примерно 44% вероятности. Успех сборной России доступен за 3.00 (31%), а ничья — за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ф1(0) идет за 1.62, а Ф2(0) — за 2.30.

Тотал голов больше 5.5 можно взять за 2.20, а ТМ 5.5 — за 1.67.

Поставить на победу Швеции с учетом ОТ и буллитов можно за 1.65. Аналогичный исход в пользу России доступен с коэффициентом 2.25.

Вероятность того, что Швеция отличится более двух раз, оценивается коэффициентом 1.74.

Верите, что сборной России по силам забросить три шайбы или более? Поставить на ИТБ2 (2.5) можно за 2.15.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 7.50.

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