«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть матч Кубка Гагарина 2 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
2 апреля в первом матче полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» в Ярославле на льду «Арены-2000 Локомотив» примет «Трактор». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 19.15 мск.
«Локомотив» — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Winline. Победа железнодорожников в основное время котируется за 1.98, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 4.00 (22%), успех «Трактора» — за 3.60 (28%).
Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет пари за 1.89.
Тотал больше 4.5 шайбы идет за 2.07, ТМ 4.5 — за 1.77. Либо есть другие варианты: например, ТБ 5.5 за 3.05 или ТМ 5.5 за 1.38.
На то, что «Локо» отличится минимум трижды, котировка — 2.02. На ИТБ2 (1.5) — 1.69.
Кто забьет первым? Хозяева — 1.64, гости — 2.13, никто — 50.0.
Проход ярославцев в следующий раунд оценен в 1.39, челябинцев — в 3.11. Команда Игоря Никитина вообще считается главным претендентом на победу в Кубке Гагарина.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5