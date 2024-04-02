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Сегодня, 17:15

«Химки» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 2 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Химки» — «Ростов» 2 апреля 2024 года
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2 апреля в Подмосковье состоится матч 1/8 финала Пути регионов Кубка России между «Химками» и «Ростовом». Команды сойдутся на «Арене Химки» в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.45 мск.

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02 апр, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Ростов

Эксперты букмекерской компании Winline считают, что из этой пары победителем выйдет «Ростов». На победу команды Валерия Карпина в основное время предложено поставить с коэффициентом 2.05. Вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья котируется за 3.59 (28%), успех «Химок» — за еще большие 3.67 (27%).

Подмосковный клуб — лидер ФНЛ, но проиграл два последних матча с общим счетом 2:7. На то, что ростовчанам они не уступят хотя бы по итогам 90 минут, можно заключить пари за 1.78.

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Тотал больше 2.5 гола идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.95. Обмен точными ударами предложен за 1.68, условие «обе забьют — нет» — за 2.20.

Проход «Ростова» в следующую стадию турнира с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.60, «Химок» — за 2.42.

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«Локомотив» — «Трактор»: где смотреть матч Кубка Гагарина 2 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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25 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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