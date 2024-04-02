«Химки» — «Ростов»: где смотреть матч Кубка России 2 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире
2 апреля в Подмосковье состоится матч 1/8 финала Пути регионов Кубка России между «Химками» и «Ростовом». Команды сойдутся на «Арене Химки» в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.45 мск.
Эксперты букмекерской компании Winline считают, что из этой пары победителем выйдет «Ростов». На победу команды Валерия Карпина в основное время предложено поставить с коэффициентом 2.05. Вероятность такого исхода — примерно 45%. Ничья котируется за 3.59 (28%), успех «Химок» — за еще большие 3.67 (27%).
Подмосковный клуб — лидер ФНЛ, но проиграл два последних матча с общим счетом 2:7. На то, что ростовчанам они не уступят хотя бы по итогам 90 минут, можно заключить пари за 1.78.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.87, ТМ 2.5 — за 1.95. Обмен точными ударами предложен за 1.68, условие «обе забьют — нет» — за 2.20.
Проход «Ростова» в следующую стадию турнира с учетом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.60, «Химок» — за 2.42.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5