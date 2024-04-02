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Мбаппе перед уходом в «Реал» тащит «ПСЖ» к золотому покеру. Но «Ренн» может похоронить планы в 1/2 Кубка Франции

Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Ренн» 3 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Усман Дембеле и Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото Getty Images
Красно-черные — неудобный соперник для «Парижа».

3 апреля в полуфинале Кубка Франции «ПСЖ» столкнется с «Ренном». Игра состоится на арене «Парк де Пренс» в 22.10 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут на онлайн-платформе «Старт». Старт трансляции — в 22.00 мск.

Франция. Кубок. 1/2 финала
03 апр, 22:10. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ренн

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Франции «ПСЖ» — «Ренн» 3 апреля 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали хозяев фаворитами поединка. На победу «Парижа» можно поставить с коэффициентом 1.38, что составляет около 71% вероятности. Ничья оценена в 5.40 (17%), а успех «Ренна» — в 7.60 (12%).

ТБ 2.5 гола в предстоящем матче доступен за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.43.

Обмен меткими выстрелами идет за 1.78, обратный рынок — за 2.04.

Самый вероятный счет, по мнению специалистов, 2:0 в пользу «ПСЖ» за 6.40.

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«ПСЖ» — «Ренн»: прогноз и анализ матча Кубка Франции 3 апреля 2024 года

В чемпионате Франции столичная команда мчит к очередному чемпионскому титулу. У парней Луиса Энрике всего одно поражение за 27 туров и 12-очковый отрыв от идущего вторым «Бреста». «ПСЖ» забил больше всех в лиге 1 (64) и обладает третьей по надежности обороной (23 пропущенных мяча).

В Кубке Франции «Париж» давил соперников с крупным счетом в каждой встрече. В 1/32 финала уничтожен «Ревель» (9:0), в 1/16 — «Орлеан» (4:1), в 1/8 — «Брест» (3:1) и в четвертьфинале — «Ницца» (3:1).

В Лиге чемпионов Килиан Мбаппе и компания выступали менее стабильно. На групповом этапе соперничали с «Боруссией», «Ньюкаслом» и «Миланом». Парижане уступили англичанам (1:4) с итальянцами (1:2), но все же заняли вторую строчку — помогли две победы и еще пара ничьих. В 1/8 финала «ПСЖ» выбил «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1).

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В результате «Париж» идет на беспроигрышной серии во всех турнирах из 25 матчей, из которых 18 — победы. Лучший бомбардир команды — Килиан Мбаппе (38 мячей и восемь голевых передач). Лучший ассистент — Усман Дембеле, раздавший 13 результативных пасов за сезон.

У Энрике много травмированных: Милан Шкриньяр, Серхио Рико, Маркиньос, Марко Асенсио и Брэдли Баркола не сыграют в Кубке.

«Ренн» — неудобный соперник для «ПСЖ». В 10 недавних матчах парижане победили и проиграли по четыре раза. Еще в двух встречах разошлись миром. В последний раз — во втором туре текущего чемпионата Франции (1:1).

В этом сезоне команда Жюльена Стефана выступает неважно. В 2023-м было очень много ничьих и поражений. После зимней паузы ситуация выровнялась, и красно-черные выдали семиматчевую беспроигрышную серию (шесть побед). Но затем баланс снова ушел. В шести прошлых поединках «Ренн» по два раза уступил, победил и сыграл вничью. Команда идет на восьмой строчке, но претендует на попадание в еврокубки — отставание от пятой позиции всего четыре балла.

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Парни Стефана великолепны в атаке (40 забитых) — в лиге 1 лучше только «ПСЖ» (64) и «Монако» (52). Но по пропущенным мячам в первой восьмерке «Ренн» тоже на втором месте (33) — хуже лишь те же монегаски (38).

В Кубке Франции «Ренну» сопутствует удача: либо попадаются слабые соперники, либо везет в серии пенальти. Но все игры весьма результативны: 1/32 — «Генгам» (2:0), 1/16 — «Марсель» (1:1, 9:8 пен.), 1/8 — «Сошо» (6:1), четвертьфинал — «Ле-Пюи» (3:1).

В Лиге Европы красно-черные со второй строчки выбрались из группы с «Вильярреалом», «Маккаби» и «Панатинаикосом», но в стыковых матчах с шиком уступили «Милану» (0:3, 3:2).

Лучший снайпер и ассистент коллектива Стефана — Бенжамен Бурижо (13 мячей и 8 голевых пасов во всех турнирах). На втором месте — Арно Калимуэндо (11+2). Потерь из-за травм или дисквалификаций нет.

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Прогноз и ставка на матч «ПСЖ» — «Ренн»

«ПСЖ» проводит великолепный сезон и претендует на триумф в каждом из турниров. Коллектив Энрике не проигрывает с ноября, очень много забивает и редко пропускает. Но у Лучо несколько травмированных, а «Ренн» — неудобный соперник, который одинаково часто побеждал и уступал «ПСЖ».

Красно-черные, наоборот, в этом сезоне выступают неважно. Кубок Франции — единственный турнир, в котором есть реальные шансы на трофей, до него два шага. При этом команда Стефана хороша в атаке, но не очень надежна в обороне. В том числе в играх против «ПСЖ» — очные встречи соперников непредсказуемы по исходу.

Зато в половине из них клубы огорчили друг друга. Учитывая результативную игру обоих клубов, проблемы в обороне «Ренна», травмированных парижан и историю встреч, разумно сыграть на обмен голами.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.78.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Кирилл Гоцук

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