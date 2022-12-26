«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года
26 декабря в матче 17-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.58, это примерно 65% вероятности. Ничью оценили в 4.50 (22%), успех гостей — в 5.90 (13%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4500 рублей.
Если считаете, что «Вест Хэм» в силах не проиграть на «Эмирейтс», оформите ставку за 2.48.
Улучшить коэффициент на фаворита или добавить шансов аутсайдеру можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.00, Ф2(+1) — за 1.86.
«Верх» по голам прошел в трех из пяти последних личных встреч. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85.
Вариант «обе забьют» эксперты оценили котировкой 1.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Арсенала» за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»
У «Канониров» есть все шансы набрать три очка в домашнем матче против «Вест Хэма». На то есть несколько причин. Во-первых, «Арсенал» в отличной форме и идет на первом месте в таблице АПЛ. Во-вторых, лондонцы шикарно выступают дома — в этом сезоне во всех турнирах они лишь раз проиграли на «Эмирейтс». Наконец, в-третьих, «Вест Хэм» был очень плох перед перерывом и проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. У «Арсенала» есть кому забивать, несмотря на травму Жезуса, так что шансов у гостей немного.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2