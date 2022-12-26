26 декабря в матче 17-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.58, это примерно 65% вероятности. Ничью оценили в 4.50 (22%), успех гостей — в 5.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

Если считаете, что «Вест Хэм» в силах не проиграть на «Эмирейтс», оформите ставку за 2.48.

Улучшить коэффициент на фаворита или добавить шансов аутсайдеру можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.00, Ф2(+1) — за 1.86.

«Верх» по голам прошел в трех из пяти последних личных встреч. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85.

Вариант «обе забьют» эксперты оценили котировкой 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Арсенала» за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

У «Канониров» есть все шансы набрать три очка в домашнем матче против «Вест Хэма». На то есть несколько причин. Во-первых, «Арсенал» в отличной форме и идет на первом месте в таблице АПЛ. Во-вторых, лондонцы шикарно выступают дома — в этом сезоне во всех турнирах они лишь раз проиграли на «Эмирейтс». Наконец, в-третьих, «Вест Хэм» был очень плох перед перерывом и проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. У «Арсенала» есть кому забивать, несмотря на травму Жезуса, так что шансов у гостей немного.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.00.