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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вест Хэм» 26 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Микель Артета.
Фото Global Look Press

26 декабря в матче 17-го тура АПЛ встретятся «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», прямая трансляция для России недоступна. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Вест Хэм

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.58, это примерно 65% вероятности. Ничью оценили в 4.50 (22%), успех гостей — в 5.90 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4500 рублей.

Если считаете, что «Вест Хэм» в силах не проиграть на «Эмирейтс», оформите ставку за 2.48.

Улучшить коэффициент на фаворита или добавить шансов аутсайдеру можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.00, Ф2(+1) — за 1.86.

«Верх» по голам прошел в трех из пяти последних личных встреч. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85.

Вариант «обе забьют» эксперты оценили котировкой 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Арсенала» за 6.60.

Габи Жезус. «Арсенал» — «Вест Хэм»: лидер АПЛ разгромит соперника даже без Жезуса?

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Вест Хэм»

У «Канониров» есть все шансы набрать три очка в домашнем матче против «Вест Хэма». На то есть несколько причин. Во-первых, «Арсенал» в отличной форме и идет на первом месте в таблице АПЛ. Во-вторых, лондонцы шикарно выступают дома — в этом сезоне во всех турнирах они лишь раз проиграли на «Эмирейтс». Наконец, в-третьих, «Вест Хэм» был очень плох перед перерывом и проиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ. У «Арсенала» есть кому забивать, несмотря на травму Жезуса, так что шансов у гостей немного.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
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«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 26 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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